Стоимость газа в Европе опустилась до 950 евро за тысячу кубов

Цена газа в Европе снизилась до 950 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures в четверг, 28 октября.

Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевел примерно на 9% - до 950 долларов за тысячу кубических метров.

Отметим, что рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда газ подорожал до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего так же резко упал в цене до 1260 долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель Госдепартамента США Амос Хохштейн на брифинге заявил, что Россия должна нарастить поставки газа в Европу, даже если это потребует превышение объемов по уже подписанным контрактам.

Напомним, группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.