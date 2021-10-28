Седина в голову, пресс в ребро: Канадская пенсионерка начала качаться в 71 год и стала звездой Инстаграма

Джоан Макдональд собственным примером доказывает, что и после 70 можно взять себя в руки, измениться и снова ловить на себе заинтересованные взгляды. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У нас говорят, что в 45 баба ягодка опять. А вот жительница Канады Джоан Макдональд собственным примером доказывает, что и после 70 можно взять себя в руки, измениться и снова ловить на себе заинтересованные взгляды.

Когда Джоан исполнилось 70, у нее начались проблемы со здоровьем. На этих словах у российских пенсионеров уже могут начать недоуменно подниматься брови — не так уж плохо, если ты не задумывалась о радикулите или ревматизме, пока не разменяла восьмой десяток.

Фанатом спорта Джоан никогда не была — если и тягала тяжести, то полную кастрюлю супа на кухне или пакеты в супермаркете. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но Джоан не собиралась признавать, что ее тело стареет и слабнет. Да и система здравоохранения в Канаде отменная. Так что наша героиня не смирилась, когда ей зачитали список обнаруженных болячек: гипертония, проблемы с почками, повышенный холестерин и кислотность желудка.

Масла в огонь подливала дочка Джоан по имени Мишель, которая стала намекать, а потом и прямо говорить, что мать набрала вес. И даже припомнила судьбу бабушки, которая в старости совсем рассыпалась, и ее пришлось пристроить в дом престарелых, потому что ей требовалась постоянная помощь сиделок.

- Хватит! Я заставлю их всех себя уважать! - решила канадка и развернула жизнь на 180 градусов.

Через 9 месяцев новой жизни Джоан поняла, что ей не нужны лекарства, без которых раньше она не могла представить свою жизнь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для начала Джоан сделала ручкой заботливым канадским врачам. Из родного Онтарио она перебралась в края потеплее — переехала к дочке в Мексику. Та вместе с мужем работала инструктором в фитнес-клубе и подарила матери абонемент в качалку. Со временем Джоан втянулась и практически поселилась в зале.

Фанатом спорта Джоан никогда не была — если и тягала тяжести, то полную кастрюлю супа на кухне или пакеты в супермаркете. Так что в качалке пришлось начинать с азов: как правильно держать штангу, поднимать гантели, сохранять спину прямой во время упражнений. Видя серьезный настрой родительницы, Мишель составила специально под мать специальную программу. Главная хитрость — использовать вес не больше 1 килограмма, чтобы не слишком нагружать начинающую спортсменку и ее суставы.

Вслед за этим в жизнь пенсионерки пришло и правильно питание с белковыми и протеиновыми коктейлями, столь популярными у бодибилдеров и прочих качков.

Сейчас Джоан в своем Инстаграме регулярно - и без всякого стеснения - постит фотографии в спортивной форме и на пляже, набрав уже 1,4 миллиона подписчиков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Через 9 месяцев новой жизни Джоан поняла, что ей не нужны лекарства, без которых раньше она не могла представить свою жизнь. Да и другие результаты видны невооруженным взглядом: с 1 кило гантели Джоан потяжелели до 11, а на спине теперь четко прорисованы мышцы.

- Существует ошибочное мнение, что мышцы у людей старше 65 лет не способны к росту. Это не так, даже в таком возрасте волокна реагируют на усилие, главное – аккуратно заниматься, постепенно наращивая нагрузку, и проконсультироваться с врачом, - считает специалист в области спортивной медицины Марк Петерсон из Университета Мичигана.

Сейчас Джоан в своем Инстаграме регулярно - и без всякого стеснения - постит фотографии в спортивной форме и на пляже, набрав уже 1,4 миллиона подписчиков. А некоторые бренды одежды предлагают ей рекламное сотрудничество.

Останавливаться фитнесс-модель — а теперь Джоан именно так себя представляет - не собирается и планирует покорять новые вершины. Свое 75-летие женщина отпраздновала, прокатившись на зиплайне – специальном спусковом устройстве, с помощью которого можно по веревке «перелететь» через пропасть.

Останавливаться фитнесс-модель — а теперь Джоан именно так себя представляет - не собирается и планирует покорять новые вершины. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас дама жалеет только об одном: что не перешла к здоровому образу жизни раньше. А ведь мотивации и раньше была: еще с подростковых лет Джоан была в теле, так что пришлось пройти и через комплексы, и через насмешки одноклассников. Но до того, чтобы всерьез заняться собой, руки не доходили.

Теперь же канадка говорит:

- Я не хочу возвращаться к тому состоянию, в котором была.