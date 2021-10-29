Фэн-шуй на ноябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
1 ноября, понедельник
Тот самый момент, когда наружу выползает ложь, вранье и все то, что мы хотели скрыть. Следует быть очень осторожными в общении, ибо этот день чреват громкими ссорами, после которых придется долго приходить в себя.
Часы удачи: с 15.00 до 17.00.
2 ноября, вторник
Этот день совсем не про материальное. Не думайте о покупках, тратах и заработках. Лучше займитесь сугубо духовными требами. Обратите внимание на тех, кому нужна помощь. Проведите время с детьми.
Часы удачи: с 9.00 до 12.00.
3 ноября, среда
День радости, веселья, дружеских встреч. Не отправляйте в мир агрессию и зло, в противном случае, это все вернется усиленным бумерангом.
Зато наступил идеальный момент для саморазвития и образования.
Часы удачи: с 11.00 до 17.00.
4 ноября, четверг
Энергия практически на нуле. И в это самое время активизируются все темные силы и люди. Будьте начеку: не позволяйте себя обманывать и манипулировать собой.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
5 ноября, пятница
Не забудьте основательно помечтать и составить подробный план того, чего бы хотелось достичь в ближайшее время. А потом приступайте к пошаговой реализации задуманного. Месть и коварство не должны входить в эти списки.
Часы удачи: с 14.00 до 18.00.
6 ноября, суббота
День жадности… Сегодня будет хотеться сделать все и сразу. Это касается, как выполнения различных задач, так и финансовых трат. Постарайтесь держать покупательский зуд под контролем.
Часы удачи: с 9.00 до 12.00.
7 ноября, воскресенье
Не экономьте свои силы, особенно душевные. Помните, сейчас нельзя отказывать в помощи ближним, жалеть добрые чувства. Кроме того, все проблемы дня следует решать мягкими способами.
Часы удачи: с 14.00 до 19.00.
8 ноября, понедельник
Все свои проблемы, «затыки» необходимо проговаривать вслух. Попробуйте рассказать о трудностях самому себе. Не получается говорить? Пойте! Это поможет все разложить по полочкам, понять, как выходить из ситуации и обрести спокойствие.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
9 ноября, вторник
Все не такое, каким кажется. Не стоит верить обещаниям, посулам: скорее всего, мало что из этого выйдет. Также противопоказаны новые знакомства, ибо здесь тоже будет ждать разочарование из-за неправильного восприятия людей.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
10 ноября, среда
Очень классный день. В нас просыпается особая энергия, таланты, способности. Используете это! Не стоит проводить день лежа на диване или за рутиной.
Из запретов: общение с бюрократическими конторами.
Романтическим свиданиям - зеленый свет.
Часы удачи: с 15.00 до 20.00.
11 ноября, четверг
Особенно плодотворной выдастся первая половина дня. Стройте масштабные планы и приступайте к их воплощению в реальность. Благоприятный день для того, чтобы заявить начальству о своих карьерных амбициях или представить новый проект.
Часы удачи: с 9.00 до 14.00.
12 ноября, пятница
Не стоит давать советы и учить окружающих, как жить. Даже, если вы чувствуете в этом огромную потребность. Это верный путь испортить отношения.
Возможны судьбоносные встречи: новые знакомства позволят обрести хорошего друга или любовь.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.
13 ноября, суббота
Придется сделать непростой выбор. Он может касаться как личных отношений, так и работы. Не торопитесь с ответом, возьмите время на раздумья. Недаром говорят: утро вечера мудренее!
Идеальное время для очищения организма.
Часы удачи: с 16.00 до 19.00.
14 ноября, воскресенье
Следует быть очень осторожным в обращении с деньгами. Не соглашайтесь на легкий заработок и не давайте денег в долг, повремените с инвестициями.
А вот для семейных посиделок и душевного общения - самое время!
Часы удачи: с 12.00 до 14.00.
15 ноября, понедельник
Старайтесь не поддаваться на соблазны и искушение плоти.
А их будет немало! Все будет даваться через преодоление, поэтому не нужно много планировать. А вот идеи, которые придут в голову сегодня, стоит запомнить, вскоре они пригодятся.
Часы удачи: с 8.00 до 10.00.
16 ноября, вторник
Встречи, знакомства, романические свидания - все, что связано с межличностным общение - пройдет на «ура»!
Вероятны импульсивные порывы и устремления. Не стоит поддаваться на это! Прежде чем приступить к действиям, хорошенько все проанализируйте.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
17 ноября, среда
Нам дается шанс, исправить свои ошибки и таким образом продвинуться вперед.
Энергия на высоте и сейчас самый подходящий момент для того, чтобы сделать рывок в решении рабочих задач, а также приступить к переменам в личной жизни.
Благоприятный момент для путешествий.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
18 ноября, четверг
Лучший момент для проведения финансовых операций. Анализируем свои расходы и придумываем, как их оптимизировать, возможности для этого обязательно отыщутся.
Часы удачи: с 13.00 до 17.00.
19 ноября, пятница
Самое время пополнять запасы, делать крупные покупки. Также идеальный момент, чтобы решить разногласия в отношениях с коллегами. А вот с начальством сегодня лучше дела не иметь.
Избегайте вредной пищи и тяжелых физических нагрузок.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
20 ноября, суббота
Проводим день активно: занимаемся физкультурой, посещаем выставки, кинотеатры. Сейчас важно получить приятные эмоции и радость от общения с близкими людьми. Ну и не стоит забывать про домашние дела.
Благоприятный момент для косметических процедур.
Часы удачи: с 9.00 до 16.00.
21 ноября, воскресенье
Забудьте про какие-то ни было заботы, коме тех, что связаны с семьей и домом. Занимаемся благоустройством, мелким ремонтом, перестановками. А еще - генеральной уборкой. Важно избавиться от старых, ненужных вещей и дать дорогу новой энергии.
Часы удачи: с 9.00 до 14.00.
22 ноября, понедельник
Подходящее время для того, чтобы сделать запасы, начать ремонт. А еще сейчас следует заняться заботой о своем здоровье. Благоприятно отправиться в санаторий или приступать к курсу массажа, началу диеты.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
23 ноября, вторник
Время подковерных интриг, вранья - будьте начеку, держите ухо востро. Поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», сегодня очень кстати.
Не принимайте важных решений и не отправляйтесь в дорогу.
Часы удачи: с 16.00 до 18.00.
24 ноября, среда
Тот самый момент, когда хорошо менять место жительство и свое окружение. Отличный шанс избавиться от тех людей, которые утомляют и забирают вашу энергию. Не давайте обещаний сегодня, ибо выполнить все это будет весьма проблематично.
Часы удачи: с 8.00 до 11.00.
25 ноября, четверг
Время приятных сюрпризов. Но чтобы их получать, надо самому внести лепту. Делайте подарки своим любимым. Возьмите заботы на себя и дайте отдохнуть тем, кто обычно заботится о вас. Время для душевных встреч и разговоров по душам.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
26 ноября, пятница
Настроение на зависть. И есть от чего: в руках все будет спориться, а задуманное удастся выполнить на 100 процентов. Так что не сдерживайте себя в построении планов на день. Чем больше напланируете, тем больше удастся сделать!
Часы удачи: с 13.00 до 20.00.
27 ноября, суббота
Уделяем внимание мелочам. Сегодня именно детали помогут принять важное решение, сделать правильные выводы.
Также удастся на отлично сделать кропотливую и требующего логического мышления работу - составить отчет или важные документы.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
28 ноября воскресенье
Удача ждет только тех, кто способен мобилизовать и твердо следовать установленным правилам. Никакой импровизации, никаких отступлений.
Уделите внимание здоровью, профилактике болезней. Обязательно сделайте что-то приятное для своего самочувствия, для тела.
Часы удачи: с 11.00 до 17.00.
29 ноября, понедельник
Все мы очень чувствительны сегодня к тону, шуткам других. Надо набраться терпения, ведь раздражительность будет буквально витать в воздухе. Не вступайте в ссоры и перебранки, они затеваются специально, чтобы вытянуть из нас побольше энергии.
Порадуйте близких чем-то приятным - походом в театр, прогулкой, вкусной едой.
Часы удачи: с 15.00 до 19.00.
30 ноября, вторник
Заводите новые знакомства, устраивайте вечеринки, проведите время со своей второй половинкой. За эти часы можно сделать гораздо больше, чем за годы общения.
Не рекомендуются медицинские манипуляции и путешествия.
Часы удачи: с 14.00 до 16.00.