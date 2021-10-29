Фэн-шуй на ноябрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 ноября, понедельник

Тот самый момент, когда наружу выползает ложь, вранье и все то, что мы хотели скрыть. Следует быть очень осторожными в общении, ибо этот день чреват громкими ссорами, после которых придется долго приходить в себя.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

2 ноября, вторник

Этот день совсем не про материальное. Не думайте о покупках, тратах и заработках. Лучше займитесь сугубо духовными требами. Обратите внимание на тех, кому нужна помощь. Проведите время с детьми.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

3 ноября, среда

День радости, веселья, дружеских встреч. Не отправляйте в мир агрессию и зло, в противном случае, это все вернется усиленным бумерангом.

Зато наступил идеальный момент для саморазвития и образования.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

4 ноября, четверг

Энергия практически на нуле. И в это самое время активизируются все темные силы и люди. Будьте начеку: не позволяйте себя обманывать и манипулировать собой.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

5 ноября, пятница

Не забудьте основательно помечтать и составить подробный план того, чего бы хотелось достичь в ближайшее время. А потом приступайте к пошаговой реализации задуманного. Месть и коварство не должны входить в эти списки.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

6 ноября, суббота

День жадности… Сегодня будет хотеться сделать все и сразу. Это касается, как выполнения различных задач, так и финансовых трат. Постарайтесь держать покупательский зуд под контролем.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

7 ноября, воскресенье

Не экономьте свои силы, особенно душевные. Помните, сейчас нельзя отказывать в помощи ближним, жалеть добрые чувства. Кроме того, все проблемы дня следует решать мягкими способами.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

8 ноября, понедельник

Все свои проблемы, «затыки» необходимо проговаривать вслух. Попробуйте рассказать о трудностях самому себе. Не получается говорить? Пойте! Это поможет все разложить по полочкам, понять, как выходить из ситуации и обрести спокойствие.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

9 ноября, вторник

Все не такое, каким кажется. Не стоит верить обещаниям, посулам: скорее всего, мало что из этого выйдет. Также противопоказаны новые знакомства, ибо здесь тоже будет ждать разочарование из-за неправильного восприятия людей.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

10 ноября, среда

Очень классный день. В нас просыпается особая энергия, таланты, способности. Используете это! Не стоит проводить день лежа на диване или за рутиной.

Из запретов: общение с бюрократическими конторами.

Романтическим свиданиям - зеленый свет.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

11 ноября, четверг

Особенно плодотворной выдастся первая половина дня. Стройте масштабные планы и приступайте к их воплощению в реальность. Благоприятный день для того, чтобы заявить начальству о своих карьерных амбициях или представить новый проект.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

12 ноября, пятница

Не стоит давать советы и учить окружающих, как жить. Даже, если вы чувствуете в этом огромную потребность. Это верный путь испортить отношения.

Возможны судьбоносные встречи: новые знакомства позволят обрести хорошего друга или любовь.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

13 ноября, суббота

Придется сделать непростой выбор. Он может касаться как личных отношений, так и работы. Не торопитесь с ответом, возьмите время на раздумья. Недаром говорят: утро вечера мудренее!

Идеальное время для очищения организма.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

14 ноября, воскресенье

Следует быть очень осторожным в обращении с деньгами. Не соглашайтесь на легкий заработок и не давайте денег в долг, повремените с инвестициями.

А вот для семейных посиделок и душевного общения - самое время!

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

15 ноября, понедельник

Старайтесь не поддаваться на соблазны и искушение плоти.

А их будет немало! Все будет даваться через преодоление, поэтому не нужно много планировать. А вот идеи, которые придут в голову сегодня, стоит запомнить, вскоре они пригодятся.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

16 ноября, вторник

Встречи, знакомства, романические свидания - все, что связано с межличностным общение - пройдет на «ура»!

Вероятны импульсивные порывы и устремления. Не стоит поддаваться на это! Прежде чем приступить к действиям, хорошенько все проанализируйте.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

17 ноября, среда

Нам дается шанс, исправить свои ошибки и таким образом продвинуться вперед.

Энергия на высоте и сейчас самый подходящий момент для того, чтобы сделать рывок в решении рабочих задач, а также приступить к переменам в личной жизни.

Благоприятный момент для путешествий.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

18 ноября, четверг

Лучший момент для проведения финансовых операций. Анализируем свои расходы и придумываем, как их оптимизировать, возможности для этого обязательно отыщутся.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

19 ноября, пятница

Самое время пополнять запасы, делать крупные покупки. Также идеальный момент, чтобы решить разногласия в отношениях с коллегами. А вот с начальством сегодня лучше дела не иметь.

Избегайте вредной пищи и тяжелых физических нагрузок.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

20 ноября, суббота

Проводим день активно: занимаемся физкультурой, посещаем выставки, кинотеатры. Сейчас важно получить приятные эмоции и радость от общения с близкими людьми. Ну и не стоит забывать про домашние дела.

Благоприятный момент для косметических процедур.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

21 ноября, воскресенье

Забудьте про какие-то ни было заботы, коме тех, что связаны с семьей и домом. Занимаемся благоустройством, мелким ремонтом, перестановками. А еще - генеральной уборкой. Важно избавиться от старых, ненужных вещей и дать дорогу новой энергии.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

22 ноября, понедельник

Подходящее время для того, чтобы сделать запасы, начать ремонт. А еще сейчас следует заняться заботой о своем здоровье. Благоприятно отправиться в санаторий или приступать к курсу массажа, началу диеты.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

23 ноября, вторник

Время подковерных интриг, вранья - будьте начеку, держите ухо востро. Поговорка «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», сегодня очень кстати.

Не принимайте важных решений и не отправляйтесь в дорогу.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

24 ноября, среда

Тот самый момент, когда хорошо менять место жительство и свое окружение. Отличный шанс избавиться от тех людей, которые утомляют и забирают вашу энергию. Не давайте обещаний сегодня, ибо выполнить все это будет весьма проблематично.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

25 ноября, четверг

Время приятных сюрпризов. Но чтобы их получать, надо самому внести лепту. Делайте подарки своим любимым. Возьмите заботы на себя и дайте отдохнуть тем, кто обычно заботится о вас. Время для душевных встреч и разговоров по душам.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

26 ноября, пятница

Настроение на зависть. И есть от чего: в руках все будет спориться, а задуманное удастся выполнить на 100 процентов. Так что не сдерживайте себя в построении планов на день. Чем больше напланируете, тем больше удастся сделать!

Часы удачи: с 13.00 до 20.00.

27 ноября, суббота

Уделяем внимание мелочам. Сегодня именно детали помогут принять важное решение, сделать правильные выводы.

Также удастся на отлично сделать кропотливую и требующего логического мышления работу - составить отчет или важные документы.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

28 ноября воскресенье

Удача ждет только тех, кто способен мобилизовать и твердо следовать установленным правилам. Никакой импровизации, никаких отступлений.

Уделите внимание здоровью, профилактике болезней. Обязательно сделайте что-то приятное для своего самочувствия, для тела.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

29 ноября, понедельник

Все мы очень чувствительны сегодня к тону, шуткам других. Надо набраться терпения, ведь раздражительность будет буквально витать в воздухе. Не вступайте в ссоры и перебранки, они затеваются специально, чтобы вытянуть из нас побольше энергии.

Порадуйте близких чем-то приятным - походом в театр, прогулкой, вкусной едой.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

30 ноября, вторник

Заводите новые знакомства, устраивайте вечеринки, проведите время со своей второй половинкой. За эти часы можно сделать гораздо больше, чем за годы общения.

Не рекомендуются медицинские манипуляции и путешествия.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.