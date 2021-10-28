Три четверти россиян признались, что заботятся об экологии и окружающей среде

Треть опрошенных (28%) рассказали, что никогда не мусорят, всегда убирают за собой после отдыха на природе, а также участвуют в волонтерских проектах и субботниках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организация объединенных наций в очередной раз призвала задуматься об экологических проблемах и изменении климата. Однако в этот раз вместо обычного доклада был выпущен анимационный фильм с динозавром в главной роли. Гигантская рептилия выступила на трибуне Генассамблеи ООН и призвала современного человека позаботиться о планете, чтобы люди не вымерли, как динозавры.

«По крайней мере, у нас был астероид, а какие оправдания у вас?», - поинтересовался персонаж.

Сайт KP.RU провел собственное исследование, мы задали респондентам вопрос «делаете ли Вы что-то, чтобы улучшить экологию?» и выяснили, насколько бережно россияне относятся к окружающему миру.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету», - так говорил Маленький принц Экзюпери. Как оказалось, 73% опрошенных стараются следовать этому простому правилу и заботиться о планете.

Так, треть опрошенных (28%) рассказали, что никогда не мусорят, всегда убирают за собой после отдыха на природе, а также участвуют в волонтерских проектах и субботниках.

Еще 18% россиян рассказали, что регулярно высаживают цветы и деревья. А еще 17% уже давно сортируют мусор.

«Чистота - залог здоровья. Большинство это понимает», - отмечает одна из участниц исследования.

«Если каждый из нас не будет сорить хотя бы рядом со своим домом и при посещении леса или реки, это уже будет большой вклад в сохранение природы. Начните с себя!», - призывает другая.

Еще 10% респондентов добавили, что ради улучшения экологии отказались от использования пластиковых пакетов и одноразовой посуды. А кто-то и вовсе сообщил, что старается делать все вышеперечисленное и заботиться об окружающей среде по мере сил.

Однако нашлись и те, кто не задумывается об экологической обстановке. 27% россиян признались, что ничего не делают для улучшения экологии.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие три с половиной тысячи человек.