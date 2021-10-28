Известный режиссер назвал ошибкой назначение Хабенского худруком МХТ

Константин Хабенский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Назначение Константина Хабенского художественным руководителем МХТ имени Чехова вызвало небывалый ажиотаж не только у театралов, но и коллег актера. Кто-то считает новое назначение большим успехом для театра, а кто-то называет ошибкой.

Режиссер Юрий Бутусов высказался о радикальных переменах в МХТ им. Чехова. Он назвал ошибкой назначение Константина Хабенского. "Я считаю это решение ошибочным, стратегически неверным. Театром должен руководить режиссер, у которого есть художественная идея, художественное понимание целого, стратегия, уже не говоря о том, что человек должен уметь делать спектакли", - заявил главный режиссер Театра им. Евгения Вахтангова.

По его словам, ему не близка тенденция назначать руководителями театров успешных актеров. "Есть, конечно, исключения, но это совершенно не подтверждает никакое правило. А правило это, заложенное Станиславским и Немировичем-Данченко, связано с великой идеей Художественного театра, на которой и держится театр. То, что сейчас происходит - это абсолютное разрушение наших культурных достижений", - цитирует его сайт mk.ru.

В свою очередь, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев отметил, что Хабенскому сейчас не позавидуешь. "Я не завидовал бы никому, кто пришел бы в МХТ после Табакова. Это был выдающийся руководитель и человек, которого любили все - от строптивых народных артистов до уборщицы. Его все любили и уважали", - цитирует его Пятый канал.

Он предположил, что под управлением Хабенского театр возобновит "ту линию, которую держал Олег Табаков", так как они оба стали руководителями, будучи изначально артистами. А отсутствие у нового худрука управленческого опыта Писарев считаем вопросом времени.

Меж тем худрук Александринского театра Валерий Фокин отметил: "Прекрасный артист, но нет опыта… Это очень серьезное учреждение. Такой монстр. Как и Александринский театр, и еще несколько театров. Там довлеют очень серьезные вещи - и наличие труппы, и идейных лиц в труппе, считающих себя вправе определять, как театру надо жить. Там много сложностей всяких".

Он дал понять, что все будет зависеть от того, как Хабенский проявит себя в новом амплуа. "Это очень сложный вопрос - актер, руководящий театром. Но мы знаем такие примеры.... У нас Меньшиков руководит театром, Машков руководит театром, Миронов руководит театром. ", - резюмировал Фокин.

А вот вдова Олега Табакова, много лет руководившего театром, придерживается другого мнения. "Константин Хабенский - новый худрук МХТ! Поэтому пусть лица артистов МХТ им. Чехова сияют всеми возможными фильтрами. Искренне рада за весь коллектив театра! Я не являюсь актрисой этого театра, но это и мой праздник!", - восторженно написала Марина Зудина в блоге.

Сам 49-летний Хабенский давно трудится в МХТ им. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Для звезды назначение стало первой большой театральной должностью. "Дорогой Московский Художественный театр! Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им и поэтому согласился. Я надеюсь, что нас всех впереди ждет большая интересная работа... Нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя", - обратился артист к труппе.