Полундра! На Землю надвигается сильнейшая в этом году магнитная буря. Главный удар стихии - 30 октября

Так выглядели вспышке с борта обсерватории SOHO.

О надвигающимся глобальном катаклизме предупредили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Его спровоцирует всплеск солнечной активности - один из самых крупных за последние годы. Всего лишь за сутки 28 октября 2021 года на нашем светиле были зарегистрированы аж 14 вспышек - две сильные - класса M, одна особо сильная - максимального класса X, вторая такая за 4 прошедших года.

График солнечной активности.

Источником вспышек стала активная область 2887.

«Оценка воздействия на Землю со стороны происходящих событий, показывает в данном случае неизбежность почти максимального удара, какой способна нанести вспышка такой силы», - пугают ученые. И поясняют: «прежде всего, вспышка произошла в области Солнца, находящейся сейчас почти точно напротив нашей планеты. В результате, солнечный удар будет нанесён с максимальной силой, а пройдёт не по касательной, как это чаще всего бывает». По данным лаборатории, космические коронографы уже начали регистрировать выброшенные с Солнца облака плазмы и потоки частиц, которые движутся в сторону Земли.

"Дуло" активной зоны 2887 направлено точно на Землю.

Прогноз такой: «основной удар по Земле придется, когда до нее доберутся плазменные облака, содержащие основную кинетическую энергию солнечного взрыва. Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая еще накануне была частью солнечной атмосферы, произойдет 30 октября примерно в 10 утра по московскому времени».

«Скорость облака составляет около 800 км в секунду, - сообщают ученые, - его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. После этого, Земля окажется внутри облака примерно на 1.5-2 суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности. По предварительным оценкам пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурями уровня 3 по 5-балльной шкале»

Если прогноз оправдается, то надвигающаяся магнитная буря станет крупнейшей за последние несколько лет по силе и продолжительности.

Чем грозит магнитная буря? Неполадками в энергетических системах, ложными срабатываниями защиты.

На элементах космических аппаратов возможно накопление поверхностного заряда, некоторые аппараты будут снесены с орбиты. Не исключены перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, нарушения ВЧ радиосвязи. Кольцо полярных сияний на территории РФ в ближайшие дни может опуститься до широт 55-60 градусов.

От магнитных бурь болит голова, как минимум. Фото: Shutterstock

Люди – особенно метеозависимые - будут чувствовать себя не лучшим образом. Водителям следует проявлять повышенное внимание.Сердечникам и гипертоникам хорошо бы вообще отсидеться - переждать буру дома.

О событиях на нашем светиле, которые происходили накануне 26 октября, читайте Солнце 5 часов кряду «плевалось» мощными выбросами. Неспроста, как теперь выяснилось. Но несколько дней назад землянам повезло больше: источник «плевков» находился за видимым краем нашего разбушевавшегося светила.