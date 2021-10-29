Один гардероб на всю семью: Мечтавшая стать мальчиком дочь Анджелины Джоли вышла в свет в мамином платье

Дочь Анджелины Шайло выбрала для премьеры мамино платье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло расцветает на глазах. 15-летняя девочка сопровождает маму в ее европейском турне и появляется на каждой премьере фильма «Вечные», в котором снялась ее мама. Каждый выход Шайло на красную дорожку производит фурор, ведь раньше поклонники наблюдали ее исключительно в мальчиковой одежде. Дочь Питта и Джоли с трех лет твердила, что она мальчик, коротко стриглась и отзывалась на имя Джон. Но теперь, похоже, она окончательно определилась и с полом, и со стилем. Уже в который раз Шайло появляется на публике в платье. А для премьеры «Вечных» в Лондоне девочка выбрала совершенно особенный наряд. Она надела старое мамино платье от Dior.

На показе в столице Великобритании актрису сопровождали пятеро ее детей - отсутствовал только сын Пакс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На показе в столице Великобритании актрису сопровождали пятеро ее детей - отсутствовал только сын Пакс. Все дочери звезды продемонстрировали интересные наряды. 16-летняя Захара выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами. 12-летняя Вивьен – белоснежный наряд. Шайло же пришла в перешитом мамином платье от Dior. Черно-белый дизайнерский наряд претерпел значительные изменения: из сарафана-макси он превратился в короткое платье. Анджелина блистала в этом наряде в Лос-Анджелесе в 2019 году во время промокампании второй части «Малефисенты».

Шайло пришла в перешитом мамином платье от Dior. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, это уже не первый наряд из маминого гардероба, который ее дочки перешивают для себя. Ранее 16-летняя Захара пришла на лос-анджелесскую премьеру фильма «Вечные» в мамином вечернем платье. В сером наряде Elie Saab, расшитом стразами, Анджелина блистала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году. Джоли пришла на нее вместе с мужем Брэдом Питтом, и они стали одной из самых красивых пар церемонии.

Анджелина блистала в этом наряде в Лос-Анджелесе в 2019 году во время промокампании второй части «Малефисенты». Фото: EAST NEWS

Анджелина уже высказалась по поводу того, что дочки решили подарить вторую жизнь ее нарядам. Джоли призналась, что поощряет желание девочек искать образы в ее гардеробной.

- Я только рада! Обычно я им говорю: «Просто возьми это платье и обыграй его лучше, чем когда-то это удалось сделать мне. Теперь твоя очередь», - рассказывала звезда.

Шайло расцветает на глазах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались пять лет назад. В сентябре 2016 года Джоли подала на развод с мужем после ссоры в частном самолете, когда во время перепалки пьяный Питт ударил своего старшего сына Мэддокса. После этого органы опеки инициировали расследование. Питт прошел лечение от алкоголизма и курс семейной психотерапии.

Младшая дочь Джоли и Питта 12-летняя Вивьен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артист добился права видеться с наследниками, однако судебный процесс о разводе и опеке над детьми растянулся на долгие годы. Только в конце мая 2021 года Брэд получил право на совместную опеку. Анджелина не согласилась с этим решением суда и подала апелляцию. По оценке независимых юристов, за пять лет бракоразводного процесса экс-супруги потратили и судебные издержки и услуги адвокатов миллионы долларов.