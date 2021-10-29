Израиль пустит привитых «Спутником V» на особых условиях

Помимо полной вакцинации, от туристов требуется въезжать в страну только через тель-авивский международный аэропорт Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Израиля наконец опубликовало новые правила для въезда на территорию страны иностранных граждан. Основным разрешительным критерием будет считаться прививка, в том числе – «Спутником V».

Помимо полной вакцинации, от туристов требуется въезжать в страну только через тель-авивский международный аэропорт имени Бен-Гуриона, а также за 14 дней до поездки не посещать страны из т.н. «красного» списка.

Среди вакцин, применение которых дает право на посещение Израиля: Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Covishield, Sinopharm, Sinovac и, как написано в правилах, на особых условиях Sputnik-V.

Для всех прививок действуют одинаковые правила – иностранец должен быть привит полной (или бустерной) дозой не позже, чем за 14 дней до въезда в Израиль и не более, чем за 180 дней до выезда из страны.

Особые условия, касающиеся «Спутника V»: помимо общих требований к срокам вакцинации, действует еще одно правило – турист, привитый российской вакциной, будет находиться в карантине до получения результатов серологической проверки (на антитела к коронавирусу).

В случае отрицательного результата, иностранцу будет предоставлено право отбыть полный (14 дней) или сокращенный (семь дней с двумя ПЦР-тестами) срок карантина либо сразу же вернуться в свою страну.

Кроме того, правила, разрешающие въезд туристам, привитым «Спутником V», начинают действовать не с 1 ноября, как для других вакцин, а с 15-го.

Подделавшим сертификаты о вакцинации и результаты тестов въезд в Израиль будет запрещен на пять лет.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день не существует «красного» списка стран, однако не исключено, что он может появиться в ближайшем будущем. По мнению министра туризма Израиля Йоэля (Константина) Развозова, первыми кандидатами на попадание в подобный список являются Россия и Украина.

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