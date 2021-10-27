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Здоровье27 октября 2021 18:56

Израиль одобрил идею о допуске в страну привитых «Спутником V» туристов

Въезд в республику могут разрешить с 15 ноября 2021
Абдулла ШАКИРОВ
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Израиль одобрил идею о допуске в страну привитых «Спутником V» туристов

Израиль одобрил идею о допуске в страну привитых «Спутником V» туристов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля поддержали идею разрешить въезд в страну иностранцам, вакцинированным российским препаратом от коронавируса «Спутник V». С такое инициативой ранее выступил министр туризма республики Йоэля Развозова.

Как рассказал ТАСС источник в правительстве Израиля, въезд привитым «Спутником V» туристам планируют открыть 15 ноября 2021. Для этого теперь требуется утверждение правительством страны.

По словам собеседника агентства, иностранцы, въезжающие в Израиль, должны будут сделать последнюю прививку «Спутником V» не позднее, чем за полгода до приезда. После прилета в страну туристы обязаны пройти ПЦР-тестирование.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 27 октября, Россия и Израиль обсудили вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса на уровне глав министерств здравоохранения. Переговоры Михаила Мурашко и Ницана Горовица прошли в телефонном формате.