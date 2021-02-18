Как Израиль побеждает ковид: Зеленые паспорта для привившихся, снятие ограничений и борьба с фейками

Более 4 млн человек в Израиле получили первый компонент вакцины, примерно 2,6 млн привиты полностью Фото: REUTERS

Израиль по-прежнему удерживает лидирующие позиции по скорости вакцинации населения от коронавируса. Более 4 млн человек получили первый компонент вакцины, примерно 2,6 млн привиты полностью.

В стране даже отметили символический юбилей: в присутствии премьер-министра Биньямин Нетаньяху и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна была поставлена прививка четырехмиллионному жителю - военному Теодору Слаззену. Таким образом, доля вакцинированных граждан превышает 40%.

Основной поставщик вакцины в Израиль - американская компания Pfizer. Правительство заключило с ней особое соглашение. Ожидается, что благодаря этому, к концу марта будут привиты все израильтяне старше 16 лет.

Конкуренцию Pfizer/BioNTech пытается составить небольшая партия американской вакцины Moderna, а также зарезервированные 1,5 млн доз «Спутника V». Но российская вакцина до сих пор не прошла регистрацию.

Разбираемся, как удалось Израилю стать международной моделью быстрой вакцинации всей страны.

«ЗАПЕЧАТАННАЯ» СТРАНА

В конце января премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет временно «запечатан».

- Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать, — мы герметично запечатаем страну. Мы делаем это, чтобы предотвратить появление мутаций вируса и обеспечить быстрое продвижение нашей кампании вакцинации, - объявил премьер.

До этого, 8 января в стране был введен строжайший карантин. Оказались закрыты все магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, а еще салонов красоты, отелей, зоопарков и заповедников. Израильтянам запретили собираться в компании, где было бы больше пяти человек, в закрытых помещениях и более десяти человек - на открытом воздухе. Основной запрет касался передвижения: граждане не могли отходить от своих домов дальше чем на километр без уважительной причины. За нарушение - штраф в размере 500 шекелей (около 11,6 тыс. рублей).

Все эти меры ради грандиозной цели - Израиль должен стать первой страной, победившей коронавирус.

МОЛОДЕЖНАЯ АПАТИЯ

Израиль стал одной из первых стран, где началась вакцинация еще во второй половине декабря. Первыми начали прививать людей старше 60 лет. В этой категории граждан обе дозы вакцины получили от 72 до 83%. Это привело к тому, что число госпитализаций среди пожилого населения за последний месяц снизилось фактически на треть.

При этом наметилась новая тенденция: коронавирусом стало заболевать больше молодых людей. По данным израильского Минздрава, 75% пациентов, у которых коронавирус был выявлен в минувшие выходные, были младше 40 лет, в то время как только 7% заболевших были старше 60 лет.

Этот тренд вызывает опасения у властей. В январе, когда вакцину получали пожилые люди и люди из «группы риска», ежедневно прививались до 150 тысяч человек. А в феврале, когда прививка от COVID-19 стала доступна всем, число желающих снижалась до 60 тысяч. Сложно сказать, с чем связана такая апатия среди молодежи. Минздрав фиксировал распространение фейковых сообщений, якобы вакцина вызывает бесплодие и смерть.

По-прежнему вакцинация не пользуется популярностью среди ультраортодоксальных общин, в таких городах уровень привитого населения колеблется на уровне 10%. В некоторых районах были расклеены плакаты, в которых говорилось, что раввины выступают против вакцинации. Аналогичная ситуация в арабских общинах.

ДЕЗИНФОРМАЦИИ БОЙ

Чтобы темпы вакцинации оставались на высоком уровне, власти разработали ряд мотивационных мер. Среди них - «зеленые паспорта», ослабление ограничений, борьба с дезинформацией и пропаганда прививочной кампании.

Примером такой пропаганды является публикация статистики по заболеваемости коронавирусом среди людей, получивших обе дозы вакцины. Такими данными регулярно делится одна из крупнейших медицинских организаций Израиля, сеть клиник «Маккаби». По данным на 17 февраля, из 602 тысяч привитых только 608 человек (0,1%) заразились впоследствии COVID-19. Сравнив этот показатель и уровень заболеваемости среди невакцинированных людей, можно говорить об эффективности вакцины в пределах 93%.

За борьбу с дезинформацией отвечает рабочая группа при Минздраве Израиля. Ежедневно ее специалисты отслеживают в социальных сетях подозрительные публикации и блокируют их.

С ВАКЦИНОЙ - НА СВОБОДУ

В качестве поощрения для тех, кто уже привился, власти с 21 февраля решили ослабить ограничительные меры. Израильтяне, получившие второй компонент вакцины, или переболевшие COVID-19 смогут посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия, а также ярмарки и отели.

Также с 21 числа будет разрешено открыться торговым центрам, рынкам, музеям, библиотекам и молитвенным домам. Доступ к ним будет предоставлен всем гражданам без ограничений.

«3 832 000 человек в Израиле уже получили вакцину. А что насчет вас? Будете ли вы иметь право посещать тренажерные залы и культурные мероприятия или останетесь позади? Сделайте прививку!», - написал в своем Твиттере министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ С ЗЕЛЕНЫМ ПАСПОРТОМ

Всем привитым и переболевшим гражданам в Израиле выдаются специальные «зеленые паспорта». Для удобства разработано мобильное приложение, которое позволит их обладателям без трудностей пользоваться всеми привилегиями и посещать любые заведения.

Помимо этого, «зеленый паспорт» позволяет израильтянам уже сейчас отправиться на отдых в Грецию или на Кипр, минуя обязательный карантин. И это ключевая мотивация, заставившая многих решиться на вакцинацию. Аналогичные переговоры ведутся с Сербией, Румынией, Грузией и Сейшельскими островами, а также Эстонией и Британией.

Власти рассчитывают открыть въезд в страну для иностранцев уже к лету, сообщил директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ, советник посольства страны в России Владимир Шкляр. К восстановлению международного сообщения приступят уже в марте.