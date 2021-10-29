Песков прокомментировал задержание депутата Рашкина

Валерий Рашкин Фото: Евгения ГУСЕВА

Правоохранительные и природоохранные ведомства должны разобраться в ситуации с задержанием депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 29 октября, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы видели сообщения СМИ, - уточнил пресс-секретарь президента России. - Наши правоохранители и природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника".

Как ранее писал сайт kp.ru, Валерия Рашкина задержали в Саратовской области за управление автомобилем в нетрезвом виде, а в машине обнаружили тушу убитого лося.

Депутат заявил полицейским, что не принимал участия в охоте, а просто подобрал тушу, которая лежала посреди дороги. По признакам незаконной охоты правоохранительные органы возбудили уголовное дело.