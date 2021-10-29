Адвокат об охоте Рашкина: Странная версия. Убитые лоси в лесу не валяются

Поможет ли депутату-коммунисту его отговорка пока непонятно. Очевидно, следствию придется растянуть этот клубок до конца Фото: соцсети

Нет ничего удивительного в том, что депутат Валерий Рашкин придумал версию с «находкой» лося в Саратовском лесу. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил адвокат Андрей Князев. По его словам, теперь предстоит долгое разбирательство?

- Я рассматриваю его слова о том, что он «нашел» - обычным способом защиты. Теперь в любом случае будет проведена проверка. Если установят факт незаконной охоты, то вряд ли депутатство будет препятствием для уголовного дела.

А дело действительно будет. За незаконную охоту предусмотрено наказание по статье 258 уголовного кодекса. Виновному грозит штраф в 500 тысяч рублей или в худшем случае срок — 2 года.

Поможет ли депутату-коммунисту его отговорка пока непонятно. Очевидно, следствию придется растянуть этот клубок до конца.

- Может ли убитое животное быть находкой? Такого в законе нет, - отмечает адвокат Князев. - Но и не регулируется кто, куда и когда должен сообщать о такой находке. Сейчас полиция будет проверять версию Рашкина. Но они должны будут и установить кто на самом деле убил лося. Кто-то же это незаконно сделал, если не он.

Но эта версия пока звучит неубедительно, отмечает адвокат.

- Мне, например, убитые лоси никогда в лесу не попадались. Да и вообще, когда их стреляют, наверное, их охотник с собой уносит. Поэтому эта версия тоже будет проверяться.

В пятницу стало известно, что в лесу под Саратовом задержали депутата КПРФ Валерия Рашкина. Он был за рулем Лады Ларгус, в багажнике которой лежала туша лося. Сам народный избранник заявил, что животное он нашел уже убитым, решил его разделать и забрать. При это оружия при нем не было.

Ряд СМИ заявили, что коммунист был в нетрезвом состоянии (некоторые признаки этого видны и на видеокадрах момента задержания). В то же время Рашкин отказался проходить медицинское освидетельствование.

МВД возбудило дело о незаконной охоте. Но Рашкин по нему не проходит из-за неприкосновенности. Вопрос о её снятии в Думе пока не стоит. Это возможно только если к спикеру с таким представлением обратится генпрокурор. Пока же уголовного дела в отношении народного избранника быть не может, сообщил глава комиссии ГД по мандатным вопросам Отари Аршба.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Коммунист Рашкин и беспартийный лось

Известного функционера КПРФ задержали под Саратовом, когда партийный босс перевозил тушу сохатого (подробности)