Шокирующие результаты расследования: В смерти Мэрилин Монро виноваты инопланетяне

36-летняя Монро скончалась в результате случайной передозировки антидепрессантами Фото: EAST NEWS

Кого только не винили в смерти самой известной блондинки тысячелетия, секс-символа всех времен и народов, американской актрисы Мэрилин Монро. И 35-го президента США Джона Кеннеди, и его брата Роберта: с ними актриса крутила романы. Поговаривают, что убийцами были члены мафии, а заказ на устранение любовницы главы государства и генерального прокурора страны поступил от представителей клана Кеннеди – до сих пор одного из самых влиятельных в Соединенных Штатах. Называют и имя Эдгара Гувера – мол, глава ФБР, недолюбливавший Кеннеди, всегда мечтал насолить двум братьям-выскочкам… Косвенным виновником смерти Монро считали даже Фиделя Кастро. Согласно этой версии, актрису ликвидировало ЦРУ после того, как она решила встретиться с команданте и рассказать ему чуть ли не все известные ей государственные секреты.

Но официальная версия суха и беспристрастна: 36-летняя Монро скончалась в результате случайной передозировки антидепрессантами, причастность спецслужб или мафиозных структур исключена.

Но в руки британского писателя и журналиста, уфолога и криптозоолога Ника Редферна попал огромный объем документов, в которых содержалась ошеломляющая информация: Монро убили инопланетяне.

Досконально изучив полученный архив, Редферн написал бестселлер под громким названием «Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро».

В практичной и не слишком верящей в существование внеземных цивилизаций Америке книга стала на удивление популярной. Слишком уж убедительно рассказывает автор о том, что пришельцы из космоса, пусть и не своими силами, ликвидировали актрису, но невольно стали виновниками того, что звезда по имени Монро неожиданно погасла.

О ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКАХ

Информация о том, что на территории США потерпел крушение корабль пришельцев, была немедленно доложена президенту Кеннеди. Во избежание кривотолков и паники было решено ее засекретить. Никто не знал, какую опасность представляют из себя и обломки НЛО, и останки инопланетян. Но любопытство взяло верх, Кеннеди тайно прибыл на одну из закрытых военных баз, где все это хранилось, и своими глазами увидев зеленых человечков… Об этой поездке и своих впечатлениях он проболтался любовнице.

О КРАСНОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ

Монро вела дневник. Информация о его существовании противоречива: кто-то ссылается на интервью, в которых она говорила, что никогда не вела дневников, кто-то приводит воспоминания одного из ее супругов, утверждавшего, что все-таки заставил ее делать это. Но факт остается фактом: во всех документах говорится о том, что из дома Монро сразу после ее смерти среди прочих вещественных доказательств была изъята «красная записная книжка». Близкие друзья актрисы знали о том, что эта книжка была полна дневниковых записей, сделанных рукой владелицы, плюс в ней Монро хранила многочисленные любовные послания от братьев Кеннеди. В этот дневник Монро скрупулезно записывала все, что узнавала от братьев. Это были главные секреты страны. Кеннеди вздрогнули, узнав о существовании этой книжки. Все, включая президента, оказались под угрозой компрометации.

О ПЛАНАХ АКТРИСЫ

Незадолго до смерти Монро братья стали тяготиться отношениями с ней. Ни Роберт, ни Джон никогда не относились к актрисе серьезно. А вот Мэрилин была по-настоящему влюблена в президента. В отчетах спецслужб, по понятым причинам установившим за ней слежку, говорится, что в какой-то момент Монро «пригрозила провести пресс-конференцию и все рассказать». О любвеобильности братцев всем было давно известно. А вот объяви Монро во всеуслышание, что президент США скрывает ото всего мира контакты с инопланетянами… Это могло бы просто разрушить всю нашу цивилизацию. Все во имя сохранения тайны о НЛО? Кажется, так. Хотя и в уфологии, и в обычной жизни все не так, как кажется. Спецслужбы, устранив Монро, противостояли утечке информации.

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