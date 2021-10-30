«Тратят деньги на липовую прививку и умирают»: Кто наживается на фальшивых сертификатах о вакцинации от ковида

Кто наживается на фальшивых сертификатах о вакцинации от ковида? Фото: Shutterstock

Руслан (имя изменено) говорит совершенно спокойно. Как будто все сделал правильно. А мне как-то не по себе. Прикидываю масштаб трагедии.

- У нас из всего автобусного парка на сто пятьдесят человек не больше десяти процентов реально привились...

Руслану около сорока лет. Двое детей-подростков. Всю сознательную жизнь за баранкой. На хорошем счету в автопарке одного из регионов неподалеку от Москвы.

- Замдиректора парка по-тихому подходил к каждому: ты вакцинироваться собираешься или просто сертификат получишь? Большинство прививаться не хотели. Я тоже не хотел. С нас собрали по одной тысяче рублей и принесли сертификаты. Оказалось, у главного жена в местной больнице работает. Через несколько дней у меня в личном кабинете на Госуслугах появился QR-код. Все, как положено.

- Тысяча рублей?!

- Да. Я сам обалдел. До этого читал, что за сертификат платят 5-10 тысяч. Или даже больше. А мне, можно сказать, повезло!

Да уж. Повезло. Мама у Руслана - диабетик, в группе риска по ковиду. А он каждую неделю, как любящий сын, ездит к ней в гости. И каждые два дня выходит на смену, перевозит пассажиров.

«ОБМАНЫВАЮТ САМИ СЕБЯ»

На днях много шуму наделало заявление академика Александра Гинцбурга, директор Центра им. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от коронавируса - «Спутник V». По его словам, 8 из 10 тяжело заболевших ковидом из официальной базы сделавших прививку на самом деле просто купили себе сертификаты и QR-коды.

- Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили, - рассказал Гинцбург журналистам. - Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя.

Специалист уточнил, что у обманщиков в крови отсутствуют некие маркеры вакцины. Так что анализ сразу показывает, кто есть кто.

80% - цифра страшная. Тенденция - отвратительная. Можно сколько угодно ерничать по поводу кармы, догнавшей «самых хитрых», но проблема-то в другом - все это время псевдовакцинированные могли продолжать заражать окружающих.

После слов Гинцбурга из разных регионов пошли сообщения о задержаниях людей, которые поставили торговлю фальшивыми сертификатами на поток. Как устроена эта система, кто ею управляет и можно ли с ней бороться?

Первые мошенники появились сразу, как только официально привившимся начали выдавать QR-коды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ НИКАКОГО КОНТРОЛЯ»

Первые мошенники появились сразу, как только официально привившимся начали выдавать QR-коды. Прививаться желали далеко не все, но ведь без QR-кода не пускали в кафе! На этом ажиотаже ушлые ребята и сработали. Через соцсети и мессенджеры начали распространяться объявления, что за несколько тысяч рублей все желающие могут получить самый настоящий сертификат. Но деньги вперед. Часть этих торговцев оказалась чистым «кидаловом» - после перевода денег на номер телефона продавец переставал выходить на связь. Другие реально присылали курьеров с документами. Потом, правда, выяснялось, что 3-5 тысяч рублей были уплачены за бессмысленную бумажку - в официальную базу никто никого не вносил.

Но в конце весны 2021-го появились первые сообщения о махинациях с участием врачей.

- Схема до безобразного проста. Есть два варианта - в государственных больницах это происходит или в частных, - рассказывает kp.ru сотрудник полиции из подразделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (именно они чаще всего занимаются делами по лже-сертификатам). - В государственных человек записывается на вакцину. Заполняет своей рукой документы. Входит в кабинет на прививку. А там его уже ждут. Знают по фамилии, что пришел «свой». Вакцина вскрывается, доза выливается, списывается. Через три недели нужно будет еще раз прийти, для галочки. А в частных клиниках вообще никакого контроля. Прийти можно только один раз и сразу забрать сертификат с двумя компонентами.

Академик Гинцбург, говоря про 80% невакцинированных с сертификатами, имеет в виду тех, кто попадает в больницы в тяжелом состоянии. В целом, вероятно, доля мухлевщиков от общего числа людей в базе может быть и ниже. Но даже если 50% - это все равно катастрофически много. Так неужели, если схема такая простая, нельзя все эти лавочки так же просто завернуть, прикрыть, разогнать?

- Сложно, потому что врачи осторожничают, работают только по рекомендации. Не раз пробовали прийти просто с улицы, совершить «контрольную закупку». Боятся брать посторонних - а вдруг проверка? Тем не менее, в своем регионе мы уже задерживали медсестер и подельников, которые промышляют фальшивыми сертификатами. А когда начинаешь выяснять, кого они по это схеме якобы «привили»… Там не только обыватели, но и чиновники, и врачи их знакомые, и даже сотрудники разных силовых ведомств попадаются. Но сбор доказательств усложняется тем, что даже из клиентов мало кто готов давать признательные показания. По статье «Дача взятки» можно получить до 2 лет лишения свободы. Но при этом доказать, что, скажем, полгода назад человеку делали или не делали укол, невозможно - никаких следов на плече уже и быть не может.

ЛОВЯТ, НО НЕ САЖАЮТ

И тем не менее их ловят. На днях очередную такую группу накрыли в подмосковной Электростали. Бизнес на прививках делали двое сотрудников местной больницы и шестеро посредников, которые набирали клиентов через Интернет. Дело было поставлено на широкую ногу.

- Установлено, что услугами преступной группы воспользовались не менее тысячи граждан, - сообщили в Росздравнадзоре.

При этом, по нашим данным, каждый клиент платил от 5 до 10 тысяч рублей. Несложно подсчитать, что доходы у подельников были миллионные!

Расследованием занимается Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям - «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» (максимальное наказание - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием служебного положения» (так юридически квалифицируют внесение фиктивных записей в государственные информационные базы - от 3 до 8 лет), «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (до 2 лет).

Звучит мощно. Угрожающе. Вот только до реальных посадок по махинациям с сертификатами пока что не доходит. В открытых базах судов Москвы и Московской области нам не удалось найти ни одного такого дела.

Да и в других регионах не лучше. Например, еще в июле в Брянской области задержали группу, в которую входила медсестра и два системных администратора больницы. Так же за денежку вносили в базу всех желающих. Через них успели пройти несколько десятков человек. Не сотни. Но дело все еще расследуется.

А тут бы, конечно, нужен показательный процесс. Чтоб земля под ногами у мошенников задрожала. Русский человек ведь пока реальное наказание не увидит - не успокоится!

И тем не менее их ловят. Фото: Shutterstock

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Аннулируйте. Хочу привиться по-настоящему»

О необычном случае рассказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. По его словам, бывает и так, что «вакцинировавшиеся» понарошку потом сдаются с поличным. То ли совесть взыграла, то ли благоразумие.

- Было у нас обращение гражданина из Москвы, - рассказал чиновник в интервью телеканалу «360». - Он пришел к нам с просьбой: «Аннулируйте мне ту запись, которую я приобрел преступным способом, я хочу по-настоящему вакцинироваться». Была выявлена медсестра, которая это сделала.

Курынин особо отмечает: все сертификаты, выданные медиками за деньги с внесением в информационные базы, всегда аннулируются.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Что грозит покупателям фальшивок

- Итоговое обвинение зависит от множества факторов, - говорит адвокат Вадим Багатурия, эксперт Ютюб-канала «Фрейтак Медиа». - Могут ограничиться лишь административной статьей «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (штраф до 40 тысяч рублей, - Авт.), а могут вменить и статью Уголовного кодекса. Например, «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

По этой статье можно получить до 2 лет (это максимальное наказание) за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу наступления массового заболевания». Плюс никто не отменял статью «Дача взятки».

- Но эту статью могут вменять только если деньги передавались непосредственно должностному лицу, - объясняет Багатурия. - Врачу, например. Иногда должностным лицом может являться и медсестра. Но санитарка и другой младший медицинский персонал - точно никогда.

По словам адвоката, не стоит забывать, и то, что передача своих личных данных посторонним людям может аукнуться в любой момент.

- Есть много способов незаконного использования персональных данных. Начиная от получения на ваше имя кредита до представления вашим именем при задержании сотрудниками полиции. В моей практике был случай, когда ни в чем не повинный человек получил судимость, условный срок, потому что преступник представился его именем. Целый год ушел на то, чтоб доказать, что этот гражданин на самом деле не имел никакого отношения к преступлению.