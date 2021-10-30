«Мы не справились, но человеческие отношения сохраним»: известный сыровар и отец четырех детей Олег Сирота сообщил, что разводится

Фермер Олег Сирота с супругой Пелагеей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известный подмосковный фермер-сыровар и блогер Олег Сирота собрался разводиться. Об этом он написал на своей страничке в фейсбуке, да и в других соцсетях. «Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить. Не звоните мне, пожалуйста», - так заканчивается его коротенькое сообщение.

Новость тут же подтвердила у себя на страничке и его супруга Пелагея — с теми же словами про дружеские и человеческие отношения. И пояснением: «Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак». У обоих сообщение о расставании сопровождается одной и той же трогательной фоткой: Олег и Пелагея с очень счастливыми лицами обнимаются.

Казалось бы, что нам всем до того, что один из тысяч российских фермеров решил развестись? Но Олег Сирота - не совсем обычный фермер. Именно из его постов — надо сказать, всегда хорошо написанных — очень многие и знают, каково живется фермерам на Руси. Можно читать как приключенческий роман. История же любви фермера-блогера — во всяком случае, как ее рассказывает сам Олег, - уж и совсем необычна для современных времен.

Олег Сирота о разводе: "Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить." Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Свою личную единственную жену (даже не помню, было ли ей 18 лет) «выкупил» у ее отца (овцевода Германа Стерлигова, если кто не в курсе) на отличного орловского жеребца. Моя невеста в ЗАГСе не то, что стояла и молчала, а реально пыталась сбежать, рыдала, кричала, что не любит. Да какой там не любит — прямо говорила, что ненавидит и обязательно от меня сбежит, как только отпущу ее руку. А ее отец перед свадьбой сказал, что обратно не примет и идти ей теперь абсолютно некуда…», - так Олег описывал «КП» свою женитьбу.

До первого поцелуя у молодоженов вроде как дело дошло только на второй день после свадьбы. А потом… Сейчас у пары четверо детей. Пелагея занималась их воспитанием, работала на сыроварне мужа. И так же, как и супруг, активно описывала свою жизнь в соцсетях. Судя по постам, до сих пор все шло просто отлично. Еще буквально неделю назад Пелагея весело рассказывала, как все их семейство ходило на перепись: «Дети были счастливы испить горячий шоколад в МФЦ. И пытались «переписать» нашу кошку».

В комментариях паре советуют «не торопиться с принятием решения» и «пройти этот кризис и восстановить семью в новом качестве».

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"Свою личную единственную жену (даже не помню, было ли ей 18 лет) «выкупил» у ее отца (овцевода Германа Стерлигова, если кто не в курсе) на отличного орловского жеребца. Моя невеста в ЗАГСе не то, что стояла и молчала, а реально пыталась сбежать, рыдала, кричала, что не любит. Да какой там не любит — прямо говорила, что ненавидит и обязательно от меня сбежит, как только отпущу ее руку. А ее отец перед свадьбой сказал, что обратно не примет и идти ей теперь абсолютно некуда…(подробности)