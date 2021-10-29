Молдавия и «Газпром» ударили по рукам: компромиссный контракт до 2026 года подписан

"Газпром" договорился с властями Молдовы о новом контракте на поставку газа. Фото: REUTERS

Очередной раунд переговоров о новом контракте на поставку российского газа в Молдавию, наконец-то, принес результат. В Санкт-Петербурге пришли к соглашению глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Стороны почти одновременно выпустили заявления о подписании нового контракта. Вот какие подробности в них сообщаются.

Заявление «Газпрома»:

- Продлен контракт на 5 лет;

- Поставки газа начнутся с 1 ноября;

- Контракт продлен на взаимовыгодных условиях;

- Подписан протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере.

Заявление Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы:

- Будет использована формула цен, предложенная молдавской стороной;

- Достигнута договоренность по аудиту задолженности;

- Будут проведены дальнейшие переговоры по установлению платежного календаря;

Первое, что обращает на себя внимание - это некоторая расплывчатость формулировок. Нигде даже приблизительно не говорится, по какой средней цене (обычно она рассчитывается по сложной формуле) будет поставляться российский газ в Молдавию до 2026 года. Можно предположить, что торговались тут не менее азартно, чем на восточном базаре. Дело в том, что цены на газ в этом году отличаются гигантской волатильностью. Если в прошлом году Молдавия получала ресурс из России по цене около $150 за тысячу кубов, то в сентябре-октябре этого года внеплановые поставки из нашей страны обошлись Кишиневу сперва в $550, а потом в $790 за тот же объем. Как известно, из-за энергетического кризиса в Европе цена на биржах за голубое топливо в начале октября и вовсе доходила почти до $2000 за партию. На фоне газового спора с Россией Молдавия сделала пробные закупки небольших объемов топлива (по 1 млн «кубов» - при годовом потреблении в 3 млрд) на «споте» (краткосрочные контракты с немедленной поставкой) у Польши и Нидерландов: цена по этим контрактам не разглашалась, но очевидно, что она была выше «газпромовской».

Одним словом, каждая из сторон в ходе переговоров по-своему представляла справедливую цену на газ. Молдавия, скорее всего, хотела заключить контракт в диапазоне $200-300 за тысячу кубов, «Газпром» предположительно настаивал на $400-500 плюс погашение долга в $700 млн (и возможно, признание приднестровской задолженности). Договорились, видимо, где-то посередке, но ближе к российским условиям.

О компромиссе говорит хотя бы 5-летний срок договоренности. Как правило, «Газпром» предпочитает заключать более долгие контракты. Для сравнения, недавний договор с Венгрией рассчитан на 15 лет.