«Газпром» заявил, что контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях Фото: REUTERS

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Поставки в республику начнутся с понедельника, 1 ноября. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила российская компания, где отметили, что контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях.

«Контракт на поставку российского газа в Молдову продлен на пять лет... "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале компании.

Напомним, встреча руководства «Газпрома» с делегацией из Молдавии днем ранее, 28 октября, закончилась без результата, а прошедшие накануне двухдневные переговоры по газу также закончились безрезультатно. Москва предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, Кишинев, в свою очередь, настаивал на цене в два раза ниже рыночной.