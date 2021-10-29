В Вероне завершился XIV Евразийский экономический форум

В Вероне завершил работу XIV Евразийский экономический форум, он объединил гостей из 28 стран. На сессиях и панельных дискуссиях выступило более 80 спикеров и докладчиков. Организаторами Форума стали Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и Ассоциация «Познаём Евразию». Соорганизаторы – Ассоциация европейского бизнеса и Российский союз промышленников и предпринимателей.

В числе гостей и участников форума этого года: экс-премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди; экс- канцлер ФРГ Герхард Шрёдер; министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани; министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури; главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин; председатель правления, член совета директоров «НОВАТЭК» Леонид Михельсон; президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин; председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Виктор Вексельберг; главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейра; старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман; постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов; мэр Вероны Федерико Сбоарина; председатель наблюдательного совета Knorr-Bremse, почетный консул РФ в земле Баден-Вюртемберг Клаус Мангольд и другие.

- Евразийский экономический форум состоялся в очень важное время. Сегодня людям как никогда важно собираться вместе и поднимать дискуссии, беседы о тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться последнее время. Верона по праву стала таким центром объединения, восстановления деловой активности в Европе. Форум зарекомендовал себя как крупная и авторитетная дискуссионная площадка, у которой уже есть богатое настоящее и которую, безусловно, ждет большое будущее, – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

- Анализируя происходящие в мире процессы, мы должны отталкиваться от реальности и не поддаваться соблазну простых решений. Например, не следует верить в возможность быстро избавиться от энергетики, которую мы выстроили в прошлом и которая будет основой для будущего развития. Веронский форум направляет участникам встречи G20 в Риме и COP26 в Глазго предложения. Необходимо найти возможность решить огромные проблемы, связанные с климатическими изменениями и потребностью уже зимой иметь энергетическую систему, которая была бы способна противостоять вызовам, которые перед нами стоят, – подчеркнул председатель совета директоров АО «Банк Интеза», президент Ассоциации «Познаём Евразию» профессор Антонио Фаллико.

Во время двухдневной деловой программы участники обсудили широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии. В работе форума приняли участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.

Форум открыла специальная сессия «Структурные изменения в экономике и будущее энергетики», на которой с докладом выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Первый день деловой программы был посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и «зеленой экономики». Во второй день гости приняли участие в дискуссиях, посвященных последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели. Прямые трансляции всех сессий деловой программы доступны на сайте форума в Вероне, а также на электронных ресурсах Фонда Росконгресс и Петербургского международного экономического форума.

Помимо деловой программы в рамках форума состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова с участием звезды итальянской эстрады Аль Бано. Для гостей и жителей города на главной площади Вероны была открыта фотовыставка под названием «Невероятные приключения итальянцев в России», рассказывающая о различных аспектах двустороннего сотрудничества – от культуры до экономики – в течение послевоенных десятилетий.

XV юбилейный Евразийский экономический форум состоится в Вероне в 2022 году.