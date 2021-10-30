«Бабуля совсем рехнулась»: Обнажившую зад Мадонну осудили за съемку в образе мертвой Мэрилин Монро

Мадонна не желает расставаться со статусом мирового секс-символа.

Мадонна продолжает эпатировать публику: не желая расставаться со статусом мирового секс-символа, поп-дива в 63 года снова и снова демонстрирует поклонникам свои обнаженные прелести. Каждая выходка певицы бурно обсуждается в соцсетях. Но на этот раз артистка, похоже, серьезно перегнула палку. Поводом для порицания послужила ее новая фотосессия. Мадонна снялась для журнала V Magazine в образе мертвой Мэрилин Монро.

Фотографии воссоздают сцену самоубийства актрисы: смятая постель, гора флакончиков со снотворным на прикроватном столике, меха, бриллианты, разбросанные в беспорядке дорогие сумки. Именно в таком виде в августе 1962 года следователи запечатлели на черно-белую пленку спальню знаменитой блондинки, в которой нашли ее бездыханное тело. По официальной версии Мэрилин покончила с собой, приняв лошадиную дозу барбитуратов. Актрису обнаружила ее домработница, тщетно пытавшаяся отпереть запертую дверь спальни звезды. Заглянув через окно, выходящее в сад, она увидела обнажённую Мэрилин, неподвижно лежащую лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке.

Именно эту сцену и попыталась воссоздать в фотосессии Мадонна. 63-летняя певица снялась практически обнаженной – из одежды на ней только колготки в сетку, туфли на каблуках и атласные перчатки. На одном из снимков Мадонна лежит на смятой кровати, выпятив на камеру свой голый зад, обтянутый сетчатыми колготками.

Мадонна снялась в образе мертвой Мэрилин Монро. Фото: Инстаграм.

Видимо, певица рассчитывала, что воплощенный ею образ другой знаменитой блондинки вызовет всеобщее восхищение. Но просчиталась: поклонники пришли в откровенный ужас. После того, как певица поделилась кадрами фотосессии в Инстаграме, ее публично осудили за спекуляцию на смерти Мэрилин. В соцсетях поднялась буря негодования: съемку Мадонны, в которой она изображает труп Монро, посчитали пошлой и безвкусной.

- По какой-то болезненной и жуткой причине Мадонна решила воссоздать ложе смерти Мэрилин Монро, - написал в Твиттере эксперт по поп-культуре Майк Сингтон.

«Грубо и неуместно», «Меня тошнит от этого. Мне это кажется дурным тоном», «Бабуля совсем рехнулась», «Кто-нибудь, остановите Мадонну», - пишут в соцсетях.

Автором фотосессии стал фотограф Стивен Кляйн. Он рассказал, что его вдохновила серия снимков Берта Стерна, которая считается последней фотосессией Мэрилин Монро. Съемка была сделана за шесть недель до смерти актрисы.

Автором фотосессии стал фотограф Стивен Кляйн. Фото: Инстаграм.

Ранее Мадонна шокировала зрителей, продемонстрировав свое нижнее белье на одной из самых рейтинговых программ американского ТВ – шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show». Певица заявила, что артисты приходят в этот мир, чтобы потрясти публику. И смело задрала юбку, продемонстрировав на камеру черные трусы.

Впрочем, певице и без того удалось поразить зрителей. Привыкшие следить за ее жизнью по Инстаграму поклонники были немало удивлены тем, как их кумир выглядит на самом деле. Поп-дива явно отличалась от своей Инстаграм-версии и выглядела куда крупнее, чем на отретушированных снимках в соцсети. За последнее время Мадонна заметно поправилась и уже мало напоминает себя прежнюю. Особенно изменилось лицо звезды: ботокс и чрезмерная пластика сделали ее совершенно неузнаваемой.