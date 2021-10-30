Переименование Facebook вызвало в мире смех

Особенно забавно выглядит ситуация с названием Meta с точки зрения говорящих на иврите. Фото: REUTERS

На уходящей неделе глава и основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании в Meta – по его мнению это название гораздо лучше соответствует поставленной цели создания целой метавселенной в виртуальной реальности.

Новое название вызвало шквал комментариев и появление огромного количества шуток. По крайней мере, часть из них – вполне объяснимы.

По-украински «мета» означает «цель». Кроме того, именно так назвался украинский Интернет-портал, запущенный в конце 90-х годов прошлого столетия в Харькове. Изначально «Мета» начал набирать обороты, и руководство, обрадованное ростом популярности ресурса, приняло решение о переезде в Киев.

«Метой» озвучивались наполеоновские планы по развитию национального Интернета, которым, впрочем, так и не суждено было сбыться. «Мета Юэй» существует и поныне, но большого интереса даже для самих украинцев не представляет, а уж за рубежом о существовании этого портала вообще мало кто слышал.

Еще забавней выглядит ситуация с точки зрения говорящих на иврите.

Дело в том, что на этом языке (мета) имеет не самое подходящее для компании название – оно переводится как «мертвая».

В связи с этим, в соцсетях появился хештег #FacebookDead (Facebook мертв), а группа волонтеров из Израиля, занимающаяся спасением людей во время чрезвычайных ситуаций, написала в Twitter: «Не волнуйтесь, мы идем на помощь».

По мнению израильтян, новое название Facebook у говорящих на иврите будет служить поводом для смеха еще долгие годы.

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