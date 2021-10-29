Эксперты считают, что переименование компании Facebook – это попытка откреститься от прежних проблем

Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook в Meta с 28 октября Фото: REUTERS

Некоторые американские эксперты считают, что основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг, объявивший о переименовании своего детища в Meta, таким образом пытается откреститься от прежних проблем и при этом обеспечить компании лидирующие позиции в эпоху «интернета нового поколения».

Однако, по мнению специалистов в области IТ-технологий, тот факт, что руководство Facebook (с сегодняшнего дня – уже Meta) во главе с Цукербергом не спешит исправлять допущенные в прошлом ошибки, может лишить компанию доверия пользователей, передает телеканал NBC.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 28 октября, Марк Цукерберг объявил о переименовании своей корпорации в Meta, при этом популярная социальная сеть Facebook останется под прежним названием. После этой новости акции компании выросли в цене на 3%.