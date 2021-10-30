Валерий Гаркалин в крайне тяжелом состоянии: не выдерживает сердце

Валерий Гаркалин на репетиции спектакля «Двор», 2014 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал источник kp.ru в медицинских кругах.

В субботу, 30 октября, артисту назначали все новые препараты для сердца, в частности - норадреналин. Сообщается, что давление Гаркалина критически падает.

Как писал сайт kp.ru, артист был госпитализирован в реанимацию в начале октября. Его сразу ввели в кому. Через неделю произошло улучшение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю состояние звезды резко ухудшилось.

У него почти полностью поражены легкие, актер находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ЭКМО. Кроме того, у Гаркалина диагностировали тромбоз вен на ногах на фоне коронавируса. Чтобы организм боролся с сепсисом, ему делают переливание крови. Давление стало гораздо хуже - 100/60.