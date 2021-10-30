Смотрите, как выглядела солнечная вспышка, которая вызвала сильнейшую в 2021 году магнитную бурю

Вспышка на Солнце 28 октября 2021 года. Фото: NASA

Магнитную бурю, которая уже охватила нашу планету, вызвали 14 солнечных вспышек, случившихся 28 октября 2021 года, в череде которых была особенно сильная – максимального класса Х. Ее фото обнародовало NASA. Снимок был сделан с борта космической солнечной обсерватории (Solar Dynamics Observatory – SDO). «Дуло» активной области 2887 было нацелено прямо на нас.

Кольцо северных сияний может опуститься весьма низко. Вдруг и в Москве будут видны? Фото: NASA

Вещество, исторгнутое из него, достигло атмосферы Земли 30 октября в 10 утра по московскому времени и стало «корежить» ее магнитное, вызвав сильную магнитную бурю. По прогнозам, стихия успокоится не раньше, чем к вечеру 31 ноября.

В ночь с 30 на 31 октября с большой вероятностью в небе вспыхнут сполохи северного сияния. Их кольцо может опуститься до широты 55 градусов.