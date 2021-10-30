В Казахстане состоялся конгресс ведущих лингвистов стран СНГ

Участники международного конгресса на тему «Языковая политика стран СНГ». Фото: Sputnik/ Тимур Батыршин

В Алматы прошёл II Международный конгресс на тему «Языковая политика стран СНГ». Организаторами форума выступили алматинское отделение «Русского дома», Федеральное агентство Россотрудничество, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Казахстанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Учёные-лингвисты, преподаватели и эксперты из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины обсудили тему гармонизации языковой политики в многоязычных государствах. На площадке форума выступили известные писатели, издатели, авторы учебников.

Участники конгресса обменялись опытом работы по созданию условий для гармоничного сосуществования государственных, официальных и родных языков, равно как и языков межнационального общения. Отдельно обсуждалась роль русскоязычной прессы в формировании единого информационного пространства стран Евразийского экономического союза и СНГ, в обсуждении приняли участие руководители средств массовой информации, известные журналисты и блогеры.

Языковые процессы в СНГ требуют особого внимания. Фото: kzvesti.kz

Русский язык в Казахстане обладает официальным статусом

По замыслу организаторов конгресса «Языковая политика стран СНГ», его главными задачами стало поддержание и развитие сотрудничества между научными, образовательными и общественными организациями стран Содружества в условиях пандемии, внедрение современных технологий и методик преподавания.

«Закономерно и важно, что столь представительный международный форум ведущих филологов-русистов собирается именно в Алматы, – отметил глава Россотрудничества в Республике Казахстан Алексей Коропченко. – Всем хорошо известны достижения Казахстана в сохранении межнационального и межконфессионального мира. Взвешенная, продуманная языковая политика играет здесь очень важную роль. Кроме этого, сформировавшаяся в Казахстане самобытная школа русистики пользуется заслуженным авторитетом и признанием во всем мире».

Языковая политика государств постсоветского пространства остаётся одной из самых животрепещущих проблем. Выступая 15 октября на заседании Совета глав государств Содружества, Владимир Путин назвал русский язык «скрепой цивилизованного пространства СНГ».

Эту точку зрения разделяет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На недавнем заседании Ассамблеи народа Казахстана Токаев заявил, что любые проявления «этнического высокомерия», попытки расшатать общественный порядок на национальной почве должны жёстко пресекаться в соответствии с законом.

«Выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество. Они должны быть конкурентоспособными, а для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком. И желательно владеть русским языком», – сказал глава государства.

Ранее, выступая с сентябрьским Посланием к народу Казахстана, президент особо отметил, что русский язык в республике обладает статусом официального, и «его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя». «От того, что наша молодёжь владеет разными языками, в том числе и русским, мы только выигрываем», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

«95% всех этносов Казахстана владеют русским языком»

Обращаясь к участникам конгресса, генеральный консул представительства России в Алматы Евгений Бобров отметил, что, несмотря на попытки внести раскол на языковой почве в ряде стран постсоветского пространства, русский язык остаётся востребованным во всех сферах жизни и является фактором, объединяющим народы, в том числе народ Казахстане. В этом, по мнению российского дипломата, большая заслуга высшего руководства страны.

«95% всех этносов Казахстана в той или иной степени владеют русским языком. Когда мы говорим, что надо изучать языки, мы говорим, что надо изучать культуру. То, что мы имеем общую историю, общую культуру – это наше достояние, это наше богатство, которое нам предстоит сохранить и укрепить во благо процветания наших стран. Язык – это общение. Нам необходимо уметь друг с другом договариваться для достижения великих целей», – сказал Евгений Бобров.

Он отметил сложности, связанные с изучением русского языка в Казахстане. Это нехватка преподавателей в школах и высших учебных заведениях, недостаток учебной и художественной литературы. Однако, по словам Боброва, посольство России в Казахстане предпринимает необходимые шаги для решения этих проблем при полной поддержке казахстанских властей.

Доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий считает языковую политику Казахстана эффективной. Российский профессор отметил «умение властей страны сохранить сбалансированное двуязычие».

«На материалах республики Казахстан могу сказать, что ваша языковая политика довольно успешная. После обретения независимости вы не потеряли русский язык, сохранив школьное и университетское образование, – сказал российский лингвист. – Власти поняли, что владение несколькими языками – это большое достояние, ваше личное будущее и будущее ваших детей и внуков».

Выступая перед участниками форума, глава Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Элеонора Сулейменова отметила, что сотрудничество в рамках СНГ является приоритетным для Казахстана, особенно в сфере развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами.

По её мнению, в год 30-летия Независимости Республики Казахстан желание оценить эффективность языковой политики является естественным. «В советское время именно язык был важнейшим средством создания легитимности власти. Консолидация всех этносов с помощью русского языка определяла языковую политику огромной многонациональной страны. Советский «задел» ощущается и сегодня – русский язык остаётся наследием, ресурсом, которым каждое государство СНГ распоряжается по-своему», – сказала Элеонора Сулейменова.

Она считает, что языковые процессы в СНГ требуют особого внимания, при этом реакция на различные перемены должна вырабатываться общими усилиями.

Участники конгресса обменялись опытом работы по созданию условий для гармоничного сосуществования языков. Фото: kzvesti.kz

2023-й будет назван Годом русского языка в странах СНГ

Некоторые выступавшие на конгрессе отмечали рост интереса молодёжи Казахстана к профессии учителя русского языка, а это поможет решить проблему нехватки учителей в школах. «Безусловно, было время, когда мы переживали за судьбу русского языка – нашей специальности. Но сейчас наблюдается положительная динамика. Только в этом году на наш факультет русского языка и литературы поступило 200 человек. И из года в год желающих всё больше», – этим наблюдением поделилась профессор кафедры русского языка и литературы Казахского национального педагогического университета им. Абая Манат Муатаева. По её словам, аналогичная ситуация наблюдается в других ведущих ВУЗах страны, обучающих студентов по специальности учителя русского.

Комментируя итоги II Международного конгресса «Языковая политика стран СНГ», один из его организаторов, кандидат филологических наук, руководитель Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Светлана Камышева назвала «удивительным» сам факт того, что, несмотря на пандемию, полторы сотни учёных-филологов из стран СНГ собрались в Алматы.

«Все страны СНГ являются многоязычными государствами, где наряду с государственным функционируют официальные языки, языки межнационального общения и родные языки народов, населяющих эти страны. При этом каждая страна имеет уникальную языковую ситуацию, поэтому вырабатывает собственную модель эффективного взаимодействия языков и их функционального распределения. И нам, учёным, конечно, хочется понять, что это за модель, как она работает, обсудить с экспертами проблемы многоязычия. Для этого и собрались ведущие учёные, интеллектуальная элита наших стран», – сказала Светлана Камышева.

«Обсуждались образовательные модели, образовательная политика, роль русского языка в XXI веке в странах СНГ и активные процессы в современном русском языке. Интересно, что наши коллеги из Казахстана представили доклад «Русский язык Казахстана», т.е. они пришли к мнению, что у русского языка в Казахстане есть свои яркие особенности. А, например, одна из секций, которая называлась «Культурно-образовательная и языковая политика как единый вектор», собрала не только лингвистов, но и культурологов, музееведов, театроведов, директоров национальных библиотек. Было потрясающе интересно!

Ещё очень важным было объявление исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева о том, что исполком собирается объявить 2023 год – Годом русского языка в странах СНГ, и президенты всех стран уже дали на это согласие», – сообщила участница форума.

В настоящий момент по итогам конгресса готовится резолюция, которая будет отправлена в исполком стран СНГ. По словам Светланы Камышевой, учёные рассчитывают, что администрации президентов стран Содружества воспользуются их рекомендациями в области актуальной языковой политики.