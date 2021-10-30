Каким на самом деле был Игорь Кириллов: хулиган с прямой спиной

Игорь Кириллов всегда с удовольствием ввязывался в любые авантюры, которые ему предлагали. Фото: кадр фильма «Пополам», 1967 год

Игорь Леонидович Кириллов старел совершенно нетрадиционно. Не поучал молодежь, не сравнивал текущую эпоху с былыми временами в пользу последних и никак не хотел бронзоветь. Попытки назвать его мэтром пресекал: «Я не мэтр. Я метр восемьдесят три».

Он был, если можно так выразиться, интеллигентным хулиганом. Когда чуть больше десяти лет назад мы с фотокором пришли к нему в гости в его просторную квартиру на Смоленской набережной, он открыл дверь и притворился пьяным. Мы остолбенели и не очень понимали, что теперь делать. А Кириллов насладился произведенным эффектом и рассмеялся. А рассказывать о себе он тогда начал так: «Родился я еще до Куликовской битвы...»

В 1963 году Игорь Кириллов снялся в фильме «Октябрь». Фото: стоп-кадр видео

Он всегда с удовольствием ввязывался в любые авантюры и розыгрыши, которые ему предлагали. В 1990 году в первом выпуске сатирического шоу «Оба-На» Игорь Угольников устроил похороны еды — полки в магазинах тогда были пустыми, продукты выдавали по талонам. По Тверской медленно ехали грузовики с продовольствием на манер траурной процессии. Озвучить это дело предложили Кириллову, который за свою карьеру прочитал не один десяток некрологов в честь почивших генсеков и прочих партийных деятелей. И он согласился. Скетч стал легендарным, сегодня это красноречивый документ эпохи — не в последнюю очередь благодаря Кириллову.

Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов и Анна Шилова открывают новогодний «Голубой огонек», 1978 год. Фото: Виталий Созинов/ТАСС

Но то 1990-е — можно было все. Другое дело, что он умудрялся отжигать и в советские времена, когда в кадре можно было стоять или сидеть только по стойке смирно и ни на букву не отходить от напечатанного текста. Однажды в прямом эфире «Голубого огонька» с подачи Кириллова Иосифу Кобзону под видом чая налили коньяк.

Дикторы ЦТ в Советском Союзе были привилегированной кастой: хорошие зарплаты, зарубежные поездки, в том числе в капиталистические страны, элитные продуктовые наборы к праздникам, костюмы из закрытой первой секции ГУМа.

Игорь Кириллов в 1989 году. Фото: стоп-кадр Первого канала

Но однажды дикторы с их отстраненной интонацией стали не нужны, их заменили ведущие новостей — молодые, дерзкие, с авторской подачей. 30 декабря 1989 года 57-летний Игорь Кириллов в последний раз провел программу «Время». А меньше чем через год не стало и большой страны.

С привилегиями к тому моменту было покончено. Статус легенды остался, но пришлось выкручиваться. Преподавал, вел корпоративы, записывал рекламу. И ни в одном из своих многочисленных интервью ни словом не намекнул, как ему, вероятно, было тяжело в тот момент. Ему хватало для этого ума, ведь он понимал, как живет остальной народ в его стране.

В 2012 году Игорь Кириллов женился второй раз. Татьяна Александровне моложе супруга на 34 года. Фото: стоп-кадр Первого канала

Не клясть судьбу — это было одно из его удивительных умений. В расцвете сил умер его сын Всеволод. Эта потеря была тяжела еще и тем, что между отцом и сыном несколько лет существовало недопонимание и они не успели помириться. В 2004-м не стало его жены Ирины, которую он любил безмерно и признавался, что она — единственная женщина в его жизни, при том, что женщины не давали проходу статному красавцу. Каждую потерю он тяжело переживал, но находил силы, чтобы не сломаться, жить дальше и держать в самом буквальном смысле прямую спину. Радовался внукам, созванивался с дочерью Анной, которая живет в Германии. О пережитом он рассказывал так, чтобы его ни в коем случае не жалели.

К юбилею Игоря Кириллова в 2017 году был выпущен документальный фильм «Как молоды мы были...» Фото: стоп-кадр Первого канала

В свои 89 он так и не стал героем прошлого. До последнего работал, снимался в эпизодах фильмов в роли самого себя, читал «Тотальный диктант». Самое удивительное, как он относился к современному телевидению. Он очень просил его не ругать и объяснял, почему: «Телевидение, хотите вы этого или нет, является зеркалом той жизни, которая происходит в стране».