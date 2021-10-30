Малефисента торжествует: Брэд Питт снова проиграл Анджелине Джоли суд по опеке над детьми

Актриса на настоящий момент стала единоличным опекуном шестерых детей. Фото: REUTERS

Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над детьми — таким образом актриса на настоящий момент стала единоличным опекуном всех шестерых детей, которые были у пары.

Это был не первый процесс по делу. В мае текущего года суд установил совместную опеку, что не устроило благотворительницу и зожницу Анджелину. При помощи адвокатов и давления она добилась отстранения судьи, который вынес это решение. Якобы он был близко знаком с Питтом и принял решение предвзято. Постановление суда аннулировали, после чего в силу вступило старое соглашение четырехлетней давности, при котором детей единолично воспитывает Анджелина.

Ну, как воспитывает.

Актриса с сыновьями Паксом (справа) и Мэддоксом (слева), 2017 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все мы помним, как материнский подход Джоли привел к развалу их семьи в 2016 году. Как рассказывали очевидцы и сотрудники дома звезд, детьми никто не занимался, их образ жизни напоминал коммуну. Мама с папой пропадали на съемках, фотосессиях и интервью, тогда как к усыновленным, удочеренным и собственным детям Анджелины и Брэда были приставлены няньки. Дошло до того, что дети возненавидели друг друга, дрались и размахивали ножами, которые коллекционировали родители.

Те, кто вырос, тут же сбежали из дома (старший сын Мэддокс улетел учиться в Южную Корею и дает показания против отца), остальные начали экспериментировать с половой принадлежностью (дочь Шайло собиралась обращаться в мальчика, принимала гормональную терапию, наряжалась и стриглась, как пацан, а теперь передумала и разок вышла в свет в платье). А еще выяснилось, что у ее дочери Захары нашлась мать в Эфиопии. Уверяющая, что дочь отдали актрисе при помощи подлога, выдав за сироту. Джоли знала о попытка матери связаться с ней и филантропично отсекла их.

Брэд Питт все же хочет сам иногда видеть и заниматься своими детьми и сдаваться не намерен и привлек к процессу независимых экспертов. Юристы актера намерены продолжать работу над делом.