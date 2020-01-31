Домашняя трагедия Джолипиттов: Дети самой красивой пары Голливуда меняют пол, уходят из дома и отказываются от встреч

У 44-летней звезды Голливуда Анджелины Джоли шестеро детей: родные — Шайло (13 лет) и двойняшки Нокс и Вивьен (по 11 лет), а также приемные — Мэддокс (18 лет), Пакс (15 лет) и Захара (14 лет).

Казалось бы, чем не повод для счастья?

Именно ради них актриса удалила молочные железы из-за угрозы рака. «Хочу увидеть, как дети вырастут», — трогательно признавалась Джоли. Но одно дело красиво говорить и обосновывать банальный страх смерти, а другое — лично воспитывать детей, которых Анджелина завела, вроде как, чтобы сделать счастливыми. На практике все оказывается очень и очень грустно.

У шести нянек дитя без Джоли

Всю жизнь дети Джоли и Питта растут, как подорожник. Такова философия пары, точнее — мамы. Абсолютная свобода и никаких ограничений: ни дурацких уроков, ни изнурительных тренировок, ни бессмысленной дисциплины. Дети сызмальства предоставлены сами себе. И няням. Поскольку их родителям все время надо сниматься в кино, фотосессиях и давать много интервью, такую второстепенную вещь как воспитание возложили на плечи шестерых нянь. Ну, чтоб никто из дома не убежал— каждому по церберу. Еду готовил, конечно, шеф-повар. Чем больше вырастали дети, тем меньше становилось нянь. И их осталось двое. Видимо, потому что остальные дети вполне могут жить самостоятельно, пока мама с папой зарабатывают денежку. От уволенной прислуги, кстати, весь мир и узнал, что за порядки царят в доме Джолипиттов. Их внутренний быт напоминал коммуну хиппи. Никто из детей пары не посещал школу и обучался на дому (Мэддокс пробовал ходить в колледж, но долго не продержался) — по вольной программе без домашних заданий и контрольных.

И если поначалу это было весело и беззаботно, то в итоге обернулось драмой.

Анджелина Джоли с приемными детьми - Захарой (слева) и Мэддоксом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мальчики бьются насмерть за любовь мамы

Первые конфликты вспыхивали между Паксом и Мэддоксом — старшими приемными парнями. Они были поочередно усыновлены разными отцами и изначально были по сути чужими друг другу. Никто не приложил усилий к тому, чтоб сроднить азиатских мальчиков, выросших в очень и очень неблагополучных местах. Мэддокс Шиван из Камбоджи был первым ребенком актрисы: с сиротой из приюта она познакомилась на съемках фильма «За гранью» о странах третьего мира в 2002 году. Приемным отцом Мэддокса стал Билли Боб Торнтон («Плохой Санта», «Фарго»), второй муж Джоли, однако через год пара развелась, Джоли оформила единоличную опеку. Потом Питт — следующий муж актрисы — усыновил Мэддокса.

Пакс Тьен — из Вьетнама, его взяли в 2007 году.

Актриса с сыновьями Паксом (справа) и Мэддоксом (слева), 2017 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зачинщиком конфликтов был именно Мэддокс, который славился девиантным поведением с малолетства — в девять лет стащил бутылку вина у родителей и осушил — именно этот парень пытался закрепить статус главного любимчика мамы драками с Паксом. А на сестру Шайло, скучавшую по отцу после разъезда Джоли и Питта в 2016 году, Мэддокс беззастенчиво стучал маме — мол, опять ему звонила. И даже требовал запретить девочке общение с папашей, которого терпеть не мог. Он же гонял нетрезвым по поместью родителей и затем стал коллекционировать ножи.

Сейчас Мэддокса отправили учиться в Yonsei University в Сеул на биохимика — в Корее с дисциплиной построже, чем в Лос-Анджелесе.

Девочки дезертируют и меняют пол

Шайло, первая биологическая дочь Питта и Джоли, появилась на свет в 2006 году. Она теперь и задает жару предкам — собирается менять пол и зовет себя Джоном. И к этому были предпосылки — с детства мама упорно наряжала Шайло в мужские вещи: пиджаки, рубашки, брюки. Коротко стригла дочь, как мальчика. Конечно, деловой стиль — это наверняка модно, но не до такой же степени. В 13 лет Шайло объявила родителям, что она на самом деле...Джон.

Анджелина Джоли с дочкой Шайло.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И если у отца это вызвало как минимум недоумение («Он (!) просто хочет, чтобы его звали Джоном. Джон или Питер, Питер Пэн. Иногда я говорю: «Ши, ты хочешь ...» - «Джон. Я Джон». И тогда я говорю: «Джон, хочешь апельсинового сока?» А она отвечает: «Нет!»), то Анджелина не поняла, а что тут особенного. Например, у Шарлиз Терон есть сын-трансгендер. Модная же фишка!

Шарлиз Терон c сыном Джексоном.Фото: EAST NEWS

— Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать, — подчеркнула Джоли. — Она сама должна найти свое место.

Чувствуя себя мальчиком, Шайло не отставала от братьев и тоже дралась со старшей в семье Джолипиттов дочкой — темнокожей Захарой. Как только Анджелина и Брэд окончательно разошлись, Шайло заявила, что собирается съезжать от мамы — к отцу. «Их дом похож на зону бедствия, и девочка больше не может этого выносить. Она поставила Анджелину перед фактом своего переезда, разрешения не спрашивала. Конечно, поступок Шайло опустошит Энджи, ведь она нуждается в детях», — сообщала одна из подруг актрисы.

Последний год Джон-Шайло принимает гормональные препараты и готовится к операции по смене пола. Девочка сильно похудела и, как говорят, «ест только фрукты и литрами пьет кофе». Мама ее во всем поддерживает. Чем это обернется для здоровья ребенка, никто предсказать не может, ибо гормональная терапия — вещь крайне опасная и токсичная. Бомба замедленного действия.

Последний год Джон-Шайло принимает гормональные препараты и готовится к операции по смене пола.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2008 году Джоли родила от Брэда Питта двойняшек Нокс и Вивьен Джоли. И тут же решила заработать на этом, ну почему нет? Первые фото девочек продали журналу Hello! за 14 миллионов долларов (892 миллиона рублей). Разумеется, часть денег ушла на благотворительность — ведь это благородно. Вивьен даже снималась с мамой в анимированной сказке «Малефисента», Нокса актриса хотела взять во вторую часть фильма, но тут уже вмешался Питт и запретил эксплуатировать детей.

Двойняшки Нокс и Вивьен появились на свет в 2008 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От старшей дочери скрывают мать

Самая взрослая девочка в семье Джолипиттов — Захара, пара удочерила в Эфиопии в 2005 году, когда той было полгода. Все думали, что мамы малышки нет в живых. Однако через два года после того, как Брэд и Анджелина объявили о том, что приняли Захару в семью, появилась мать девочки — Ментеваб Давит Лебисо. Она заявила, что девочку отдали голливудским актерам без ее одобрения. Оказалось, что в детский дом Захара попала, потому что мама была на грани смерти после родов из-за лихорадки. Якобы даже девочка была ВИЧ-инфицирована (что впоследствии не подтвердилось) и родилась в результате изнасилования. «Я не могла ухаживать за девочкой, тогда моя мама и дядя предложили отдать ее на удочерение, - объясняла Лебисо DailyMail. - Я была так слаба, что согласилась. Если бы у меня появился шанс все исправить, я бы непременно это сделала». Вроде бы конфликт потушили — за деньги. Но на альтруистку и благотворительницу Джоли начали смотреть, как на похитительницу детей. Так американская пресса и именовала актрису.

Вопреки всему Захара выросла самой уравновешенной в семье Джолипиттов: «краеугольный камень семьи» — именно такой видит Анджелина дочку.

Анджелина Джоли с дочкой Захарой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2017 году через прессу мама Захары обратилась к Джоли с просьбой разрешить хотя бы созвониться с девушкой. «Мне только хочется, чтобы Захара знала, что я жива, я здесь и я очень хочу общаться с ней, - умоляла Ментеваб Давит Лебисо. - Я не прошу вернуть мою дочь назад, я просто хочу наладить с ней контакт, говорить с ней. Анджелина больше заслуживает звания матери для моей дочери, чем я. Я прошу только дать мне возможность поговорить с ней. Думаю, это не так много».

Никакого ответа не последовало.

Анджелина ограничила Брэду доступ к детям и научит других разбираться в фальши

Почти три года Голливуд наблюдал за разборками Джоли и Питта. Брэд признался, что злоупотреблял спиртным, посещал встречи анонимных алкоголиков, но побороть пагубную зависимость не сумел. Это и стало причиной развода. Пара никак не могла согласовать спорные вопросы и развестись. И только в середине апреля 2019 года процесс был завершен официально.

Питт детей не бросил и усиленно боролся за опеку над всей толпой — тремя биологическими и тремя усыновленными. В суде актер доказывал, что Джоли запретила детям общаться с ним и контролирует даже телефонные звонки. Суд установил, что это давление негативно повлияло на психологическое здоровье детей, и актеру дали зеленый свет. Но через согласование с Джоли, которая поступила великодушно: позволила отпрыскам общаться с отцом несколько часов в неделю.

Натерпевшиеся за недолгую жизнь дети, помня мамины запреты и папины закидоны, естественно, не особо стремились к этому. Попытка собрать всех за одним столом на Рождество в 2019 году провалилась. Биологические дети (Шайло, Нокс и Вивьен) согласились. Все остальные (Захара, Мэддокс и Пакс) — нет.

- В прошлом году Захара приезжала к нему на Рождество, но теперь он не настаивает на встрече, - сообщал один из приближенных к семье. - Он больше не настаивает на том, чтобы Пакс, Мэддокс и Захара приходили. Брэд понимает, что это всех смущает, и решил не форсировать события, потому что дети уже и так через многое пережили.

Если еще год назад слухи о возрождении отношений между Питтом и Джоли циркулировали, то теперь надежда угасла окончательно. Брэд без зазрения совести милуется с первой женой, Дженнифер Энистон, на премии Гильдии киноактеров США. А Анджелина, которая в свое время развалила их семью, готовится выпускать получасовое шоу «Мой мир» для подростков в эфире BBC (и Youtube тоже). Программа будет посвящена разоблачению фальши и фейков.

- Как мама я счастлива, что могу присоединиться к такому проекту, - подчеркнула актриса. - Надеюсь, что он поможет детям найти информацию и инструменты, необходимые для того, чтобы разобраться в важных для них вопросах.

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К новости о разводе самой красивой пары Голливуда теперь добавилась еще одна: Брэда Питта обвиняют в жестоком обращении с собственными детьми. За дело взялось ФБР - спецагенты проверяет слова очевидцев о том, что актер накричал на своих детей и даже ударил их. Ранее окружение Джоли поведало: актриса подала на развод, потому что ее не устраивают методы воспитания мужа. Анджелина утверждает, что Брэд — плохой отец, и собирается сама растить 15-летнего Мэддокса, 12-летнего Пакса, 11-летнюю Захару, 10-летнюю Шайло и 8-летних близнецов Нокса и Вивьен (подробности)