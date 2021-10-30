Вдова Игоря Кириллова о его смерти: "Не время сейчас. Но не все так просто, как вы думаете"

Скончался диктор телевидения Игорь Кириллов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Игорь Кириллов прожил в браке с первой женой Ириной более 60 лет. Познакомились они еще детьми. У них была общая дворовая компания и будущий знаменитый диктор тогда решил, что будет рыцарем для очаровательной большеглазой Ирочки. С седьмого класса подростки были неразлучны, когда окончили школу - поженились. Ирина тоже работала на телевидение звукорежиссером. В 2004-м году её не стало. Для Игоря Кириллова это был удар. Следом за женой умерла её сестра Наталья, с которой Игорь Леонидович тоже был знаком с детства.

Отношения в семье были настолько теплыми, что свояченица была для него все равно что родная сестра. После этих потерь он не могу прийти в себя. Не собирался снова жениться. Но познакомился с женщиной, которая приехала из Молдавии. Она работала в магазине, куда Кириллов приходил за покупками. Татьяна Александровна, так ее звали, предложила ему помощь по хозяйству. Он предложил ей комнату в своей большой квартире. А спустя время они расписались. Татьяна Александровна моложе Игоря Кириллова на 34 года. Конечно, такой мезальянс вызывал вопросы. Знакомые Игоря Леонидовича восприняли Татьяну Александровну как охотницу за элитной, четырехкомнатной квартирой на Смоленской набережной, которая Кириллову досталась еще от отца.

В 2012 году Игорь Кириллов женился второй раз. Татьяна Александровне моложе супруга на 34 года. Фото: стоп-кадр Первого канала

Мы позвонили Татьяне Александровне, чтобы выразить ей свои соболезнования, узнать о месте и времени прощания с Игорем Кирилловым… И услышали в ответ:

- Давайте не будем вдаваться в подробности. Не время сейчас. И не все так просто, как вы думаете, - многозначительно сказала Татьяна Александровна и повесила трубку.

Что могли значить ее слова, мы спросили у известной телеведущей Татьяны Судец. Она не только работала с Игорем Кирилловым на отечественном телевидении, но и дружила с ним.

- Мне очень больно говорить об Игоре Леонидовиче. Я уже наплакалась за сегодняшний день, - призналась kp.ru Татьяна Судец. - Игорь Леонидович сыграл большую роль в моей судьбе. Он очень близкий мне человек, друг, начальник, учитель в профессии, как и Нина Владимировна Кондратова. Я пришла на ЦТ "девочкой с улицы", технарь (Татьяна Судец закончила МЭИ – ред.)… А он уже был на телевидении человеком номер один. Я случайно прошла по конкурсу, без блата, без связей. И вдруг меня берут в стажерскую группу дикторского отдела. Первым моим учителем был Игорь Леонидович, который, если и ругал меня, то по-отечески. Я для него была "дочкой", а он для меня - другом и отцом.

Телеведущая Татьяна Судец дружила с Игорем Кирилловым. Фото: стоп-кадр Первого канала

- Его супруга сказала странную фразу о его кончине: мол, не все так просто, как мы думаем. Что бы это могло значить?

- Конечно, у Игоря Леонидовича была сложная жизнь. Он – героический человек. Обожал свою первую жену. Был ей очень предан. Когда она заболела, мужественно старался её спасти. После смерти жены, заболела раком ее сестра Наташа. Игорь Кириллович так же мужественно занимался здоровьем Наташи. Досталось ему… Не сахарная у него была жизнь. Умер сын (В 2011-м в Камеруне Всеволод умер от приступа панкреатита – Ред.), остались без отца внуки. Дочь живет за границей, она пианистка. И вот появилась эта Татьяна... Она женщина совершенно другого круга. Но, давайте будем честны, она продлила ему жизнь. Без нее его жизнь была бы безрадостной и одинокой. Но говорить, что она такая уж героиня, я бы не стала, хотя, наверное, сейчас она возьмет на себя роль вдовы великого человека. Что же... Так распорядилась судьба.

Могу лишь сказать: Игорю Леонидовичу с ней было удобно. В последние годы Татьяна вела его по жизни. Прожил бы он столько лет, если бы не она, - трудно сказать.

- В последнее время вы часто с Игорем Леонидовичем разговаривали?

- Мы всегда поздравляли друг друга с днём рождения, объяснялись в любви… Последний раз мы разговаривали 22 августа на мой день рождения. 14 сентября я звонила ему, чтобы его поздравить. Но он к телефону почему-то не подошел…

- Главное, чтобы сейчас не начались разборки между его наследниками…

- Я всегда говорю в таких случаях: дорого бы дал тому, кто бы разобрался в чужом дому. У каждого своя правда. Игорь Леонидович для меня был и всегда будет очень значимым человеком, которому я благодарна за то, что состоялась в профессии на телевидении. Он прожил достойную жизнь. И заслуживает добрых слов как никто другой.