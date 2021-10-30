Александр Градский закатил скандал на "Голосе": "Как не стыдно!"

Александр Градский изгнал из шоу "Голос" участницу за незнание нот Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Александр Градский не смог справиться с нервами во время очередного эфира 10-го сезона шоу "Голос". Мэтр закатил скандал из-за того, что 42-летняя участница Маргарита Колотилина не попадала в ноты и вела себя вызывающе.

Александр Градский в пух и прах разнес на шоу "Голос" Маргариту Колотилину из небольшого поселка Первомайский. Женщина выбрала для своего выступления советский хит Майи Кристалинской "А за окном, то дождь, то снег".

Маргарита Колотилина из небольшого поселка Первомайский. Фото: Кадр видео

К конкурсантке никто из членов жюри во время исполнения композиции не повернулся. Чуть позже Градский резко заявил, что пела дама фальшиво и не попадала в ноты.

В ответ Колотилина начала снова петь, но уже без оркестра. При этом снова фальшивила. "В общей сложности мое музыкальное образование заняло 20 лет с перерывами: на какой-то момент я ушла из музыки, занималась бизнесом, а потом поняла - пора", - заверила дерзкая конкурсантка.

Градский не сдержался. "Не та нота", - возмутился музыкант. "Я знаю, Александр Борисович", - парировала Колотилина.

Мэтр опешил от такой дерзости, а затем в сердцах выставил даму за дверь: "Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же. Такая красивая женщина и поет не те ноты. Островскому бы не понравилось это. И мне тоже".

Маргарита попыталась оправдаться, но легенда музыки не захотел ничего слушать. Возмутился и ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев. Когда Маргарита подошла к нему после выступления, то телезвезда сказал: "Твоя беда в том, что ты про себя все знаешь и никого не слушаешь".

Напомним, Александр Градский считается самым строгим членом жюри музыкальной программы. От него то и дело достается разным участникам. Однако многие хотят попасть именно к нему в команду, зная, что он выдающийся музыкант и учитель. Ранее артист не повернулся к Дине Гариповой. Звезда исполнила композицию "А напоследок я скажу". "В тот раз я один повернулся, а эти все нет. Я ей завтра устрою в театре. Пусть только придет", - гневался 71-летний мэтр.

Отметим, именно Дина победила в первом сезоне шоу "Голос". Причем она выступала в команде Градского. Она не один год солирует в Градский-холл. Гарипова - участница музыкального песенного конкурса Евровидение-2013. Тогда она заняла лишь пятое место.