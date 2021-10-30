Игорь Кириллов скончался в больнице после ампутации ноги и осложнений ковида

Народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в субботу 30 октября на 90-м году жизни Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в субботу 30 октября на 90-м году жизни. Оказывается, в начале осени Игорь Леонидович перенес сложную операцию из-за проблем с сосудами нижних конечностей. Об этом не знали даже его друзья и бывшие коллеги.

«У него с сосудами были проблемы. Он очень много курил, — сообщила kp.ru Анна Шатилова, которая работала и дружила с Игорем Кирилловым. - Я ему говорила: ну что же вы так много курите? Он каждые 10 минут курил. Но это у него привычка с молодости. Бросить не мог.

Я не знала, что он попал в больницу. Он скрывал, не хотел, чтобы кто-то знал про его операцию. Вот Таня (супруга Кириллова – Ред.) и не рассказывала, только говорила неопределенно: „Мы болеем“. Но руководство 1-го канала всё знало, Константин Эрнст знал. Они купили Игорю Леонидовичу специальную кровать, чтобы ему было легче после операции.

Диктор Анна Шатилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три дня назад Таня сказала, что Игорь Леонидович в больнице. А про его операцию ни слова…

Оказывается, он лежал в Боткинской больнице аж с 10 сентября. Ампутировали ногу. 14 сентября у него был день рождения. Ему исполнилось 89 лет. Но друзья и бывшие коллеги не могли дозвониться. Он не брал трубку. Находился в реанимации.

Врачи говорят, что операция прошла успешно, он шел на поправку. Его готовили к выписке. И вдруг подхватил коронавирус… Это ужасно.

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Анна Шатилова вспомнила, что более 50 лет они с Игорем Кирилловым вели государственные трансляции с Красной площади. «Все государственные праздники мы провели вместе, - рассказала kp.ru Анна Николаевна. - И даже, когда распался Советский Союз, мы продолжали работать 7 ноября. На Красной площади проходило театрализованное действие, посвященное параду 1941-года… Где мы с ним только не работали. Он до последнего сидел и правил ударения как школьник. Я его ругала и говорила ему "пошли с ходу...". Но у него было такое требовательное отношение к слову, к русскому языку.

Легендарный диктор Гостелерадио СССР Игорь Кириллов объявлял стране и миру о запуске первого искусственного спутника Земли, о полете Юрия Гагарина, он зачитывал за Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева новогоднее обращение к советскому народу и ввел в обиход новый термин «телеведущий».