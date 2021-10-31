Вице-президент США Камала Харрис сделала прививку от коронавируса.
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Американские спецслужбы продолжают расследование с целью выяснить, откуда все-таки взялся коронавирус. Правда, последние заявления шпионов звучат пораженчески: вероятно, человечество никогда не решит эту загадку. Но есть и хорошие новости: ковид — не биологическое оружие. К такому выводу пришли в национальной разведке США. Там назвали наиболее вероятными сценариями утечку из лаборатории и передачу вируса от животного к человеку.
Тем временем вице-президент страны Камала Харрис сделала бустерную прививку и призвала американцев следовать ее примеру и вакцинироваться, потому что это безопасно, полезно и бесплатно.
Институт имени Роберта Коха проанализировал данные о заболевших почти за весь 2021 год: с февраля по октябрь. За это время ковид обнаружили у 117,8 тысяч немцев, прошедших вакцинацию. Казалось бы, немаленькое число. Но всего за тот же срок заболело 2,2 млн граждан ФРГ, то есть 95% из тех, кому поставили диагноз «коронавирус» по разным причинам до пункта вакцинации не дошли.
К тому же из опубликованных данных следует, что привитые значительно легче переносят болезнь. Из тех 117 с лишним тысяч скончались от ковида 1076 пациентов, 782 из них в возрасте старше 80 лет.
Казалось бы, только летом гремели олимпийские страсти в Токио, и вот уже меньше 100 дней до зимних Игр, которые принимает Пекин. Перед столь важным событием власти КНР всеми силами стараются минимизировать число заболевших, благо там давно приняли политику «нулевой толерантности» к ковиду.
За сутки в Поднебесной установлен рекорд новых случаев заражения — 78. Человек, не тысяч — да, в стране с миллиардным населением. Но из-за этих цифр уже бьют тревогу, миллионы человек прогнали через ПЦР-тестирование, населенные пункты, где есть зараженные, закрыли на карантин.
Возвращается требование носить маски на улицах. Исключение сделано только для строго определенных постановлением правительства групп населения. Занятно, что в числе избранных и высшее руководство страны: президенту и премьеру официально разрешено не прикрываться во время мероприятий на свежем воздухе.
В стране до сих пор действует карантин, введенный больше года назад. Раз за разом продлевается запрет на въезд на территорию Армении через сухопутные пункты пропуска. Все это время в помещениях требуется носить маски, и только в июле этого года отменили требование закрывать нос и рот на улице. Впрочем, ненадолго.
Этот крошечный остров в Тихом океане (ближе всего к нему из известных широкому кругу ориентиров, пожалуй, Новая Зеландия) до недавних пор оставался одной из немногих стран мира, свободных от коронавируса. Но и этот бастион пал. Ковид обнаружили у туриста, хотят тот и был полностью вакцинирован. Теперь власти Тонга подумывают о введении локдауна.
Данные на 31 октября 2021 года:
Всего заболевших 246 320 069
Всего умерших 4 993 956
США
За последние 28 дней:
Заболевших 2 285 208 Умерших: 44 338
Всего:
Заболевших 45 949 571 Умерших: 745 674
Великобритания
За последние 28 дней:
Заболевших: 1 143 130 Умерших: 3 644
Всего:
Заболевших: 9 062 499 Умерших: 140 981
Россия
За последние 28 дней:
Заболевших: 873 793 Умерших: 27 507
Всего:
Заболевших: 8 338 053 Умерших: 233 063
Турция
За последние 28 дней:
Заболевших: 803 001 Умерших: 5 943
Всего:
Заболевших: 7 985 914 Умерших: 70 207
Индия
За последние 28 дней:
Заболевших: 469 409 Умерших: 9 167
Всего:
Заболевших: 34 260 470 Умерших 457 740