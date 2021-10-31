Вице-президент США Камала Харрис сделала прививку от коронавируса. Фото: REUTERS

США. Загадка возникновения ковида

Американские спецслужбы продолжают расследование с целью выяснить, откуда все-таки взялся коронавирус. Правда, последние заявления шпионов звучат пораженчески: вероятно, человечество никогда не решит эту загадку. Но есть и хорошие новости: ковид — не биологическое оружие. К такому выводу пришли в национальной разведке США. Там назвали наиболее вероятными сценариями утечку из лаборатории и передачу вируса от животного к человеку.

Тем временем вице-президент страны Камала Харрис сделала бустерную прививку и призвала американцев следовать ее примеру и вакцинироваться, потому что это безопасно, полезно и бесплатно.

Германия. Болеют непривитые

Институт имени Роберта Коха проанализировал данные о заболевших почти за весь 2021 год: с февраля по октябрь. За это время ковид обнаружили у 117,8 тысяч немцев, прошедших вакцинацию. Казалось бы, немаленькое число. Но всего за тот же срок заболело 2,2 млн граждан ФРГ, то есть 95% из тех, кому поставили диагноз «коронавирус» по разным причинам до пункта вакцинации не дошли.

К тому же из опубликованных данных следует, что привитые значительно легче переносят болезнь. Из тех 117 с лишним тысяч скончались от ковида 1076 пациентов, 782 из них в возрасте старше 80 лет.

Китай. Продержаться до Олимпиады

Казалось бы, только летом гремели олимпийские страсти в Токио, и вот уже меньше 100 дней до зимних Игр, которые принимает Пекин. Перед столь важным событием власти КНР всеми силами стараются минимизировать число заболевших, благо там давно приняли политику «нулевой толерантности» к ковиду.

За сутки в Поднебесной установлен рекорд новых случаев заражения — 78. Человек, не тысяч — да, в стране с миллиардным населением. Но из-за этих цифр уже бьют тревогу, миллионы человек прогнали через ПЦР-тестирование, населенные пункты, где есть зараженные, закрыли на карантин.

Армения. Маски даже на открытом воздухе

Возвращается требование носить маски на улицах. Исключение сделано только для строго определенных постановлением правительства групп населения. Занятно, что в числе избранных и высшее руководство страны: президенту и премьеру официально разрешено не прикрываться во время мероприятий на свежем воздухе.

В стране до сих пор действует карантин, введенный больше года назад. Раз за разом продлевается запрет на въезд на территорию Армении через сухопутные пункты пропуска. Все это время в помещениях требуется носить маски, и только в июле этого года отменили требование закрывать нос и рот на улице. Впрочем, ненадолго.

Тонга

Этот крошечный остров в Тихом океане (ближе всего к нему из известных широкому кругу ориентиров, пожалуй, Новая Зеландия) до недавних пор оставался одной из немногих стран мира, свободных от коронавируса. Но и этот бастион пал. Ковид обнаружили у туриста, хотят тот и был полностью вакцинирован. Теперь власти Тонга подумывают о введении локдауна.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 31 октября 2021 года:

Всего заболевших 246 320 069

Всего умерших 4 993 956

США

За последние 28 дней:

Заболевших 2 285 208 Умерших: 44 338

Всего:

Заболевших 45 949 571 Умерших: 745 674

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 143 130 Умерших: 3 644

Всего:

Заболевших: 9 062 499 Умерших: 140 981

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 873 793 Умерших: 27 507

Всего:

Заболевших: 8 338 053 Умерших: 233 063

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 803 001 Умерших: 5 943

Всего:

Заболевших: 7 985 914 Умерших: 70 207

Индия

За последние 28 дней:

Заболевших: 469 409 Умерших: 9 167

Всего:

Заболевших: 34 260 470 Умерших 457 740