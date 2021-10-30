Американская разведка обнародовала новый доклад о происхождении коронавируса

Китай призывает не политизировать вопрос пандемии. Фото: REUTERS

В новом документе, посвященном происхождению коронавируса, который опубликовал офис директора Национальной разведки США, говорится, что основными версиями по-прежнему остаются утечка из лаборатории либо заражение человека от животного естественным путем.

По сути, доклад мало чем отличается от предшествующего документа, рассекреченного в августе.

В новом отчете также содержатся сделанные ранее выводы о том, что возбудитель COVID-19 не разрабатывался в качестве биологического оружия, а власти Китая не знали о нем до появления первых очагов эпидемии, переросшей со временем в пандемию.

В то же время, разведсообщество США продолжает настаивать на том, что для всестороннего изучения вопроса им необходимо сотрудничество с КНР, в свою очередь Китай от такого сотрудничества отказывается и призывает не политизировать вопрос пандемии.

Согласно расследованию, проведенному ранее китайскими специалистами, возможность утечки вируса из лаборатории исключена. Примерно к такому же выводу пришли и эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – после расследования, проведенного весной этого года, был сделан вывод, что подобный вариант является « крайне маловероятным».

Тем не менее, ВОЗ предлагала продолжить исследования осенью, однако в Китае отказались от сотрудничества с международной организацией по этому вопросу, заявив, что не намерены тратить ресурсы и время на исследование несуществующей лабораторной утечки.

На данный момент большинство ученых склоняются к естественной версии заражения человека коронавирусом через какое-то животное-носитель.