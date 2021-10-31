Клуб бывших жен: Как сейчас выглядят экс-супруги Нагиева, Урганта, Плющенко и других звезд

Молодая жена хотела, чтобы Плющенко бросил большой спорт. Фото: Личный архив героя публикации

Когда-то эти женщины смогли покорить тех, у кого сегодня миллионы поклонниц. Однако, после развода им больше нет нужды подстраиваться под звездные стандарты. KP.ru узнал, как сегодня живут бывшие супруги самых популярных мужчин страны.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Единственной женщиной, которая смогла отвести под венец брутального альфа-самца Нагиева, если верить Википедии, стала Алиса Шер (в девичестве - Алла Щелищева). Случилось это в далеком 1986 году, когда жених и невеста были еще никому не известными ноунеймами: он только начинал карьеру на телевидении, она - на радио.

Нагиев и Шер заключили брак в далеком 1986 году. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, брак никак не мешал кудрявому по молодости сердцееду крутить романы на стороне, в том числе с Ларисой Гузеевой и Аллой Довлатовой. Как потом вспоминала Шер в своей книге "Я была женой Нагиева", муж все чаще задерживался на работе - порой ему до самого утра "накладывали грим". В попытках увести Дмитрия из семьи особо настырные любовницы не гнушались самыми грязными методами: звонили и молчали в трубку, пытались забеременеть... В итоге терпению супруги пришел конец. В начале "нулевых", еще до того, как карьера телезвезды пошла на взлет, они разошлись, но оформили развод только в 2006-м.

Их общий сын Кирилл пошел по стопам отца - снимается в кино и подолгу тягает железо в спортзале, соревнуясь с родителем объемом "банок" (то есть бицепсов). Алла-Алиса замуж больше не вышла и всю себя посвятила работе: она преподаватель, писательница и радиоведущая, а сейчас также учится на логопеда. Все ее мечты, будь то путешествия или велосипед, судя по фото в Инстаграме, оплачивает любимый сын. Кстати, женщина до сих пор носит фамилию Нагиева.

ИВАН УРГАНТ

С Кариной Авдеевой юный Ваня Ургант расписался, едва ему исполнилось 18. Знакомство на дискотеке переросло в бурный роман и предложение руки и сердца, хотя родители жениха этот союз не одобряли: 22-летняя Карина казалась им слишком взрослой и неподходящей партией. Без поддержки семьи студенту Урганту не на что было содержать жену, и всего через полтора месяца молодожены признали, что свадьба была ошибкой.

Урганты спустя десятилетия просто стерли из памяти первую жену Ивана Карину Авдееву. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для телеведущего неудачный опыт надолго стал прививкой от штампа в паспорте, а вот Авдеева в невестах не засиделась. Вышла замуж во второй раз, родила дочь, развелась... А свое счастье в итоге нашла на сайте знакомств. Симпатичной светловолосой девушке написал бизнесмен из Германии - слово за слово, и вот уже Авдеева замужняя фрау. Третий супруг удочерил ее ребенка, и судя по соцсетям, живут они душа в душу.

А вот Урганты спустя десятилетия просто стерли из памяти первую жену Ивана. Когда в прошлом году репортеры спросили об экс-невестке его отца, тот заверил, что впервые слышит имя Карины Авдеевой.

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ

В конце девяностых будущий голос русского биатлона женился на чемпионке мира по легкой атлетике, бегунье Ольге Богословской. Десятилетнюю разницу в возрасте не в свою пользу спортсменка компенсировала общими интересами: будущие супруги вместе трудились в спортивной редакции ГТРК. Однако, для семейной жизни этого оказалось мало. По словам чемпионки, Губерниев очень тяжелый человек - "он не входил в дом, а словно въезжал на танке" и требовал от жены прислуживать 24/7. Развод последовал через пять лет.

10-летнюю разницу в возрасте не в свою пользу Ольга Богословская компенсировала общими интересами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Губерниев и Богословская до сих пор работают вместе: оба - комментаторы на "МАТЧ ТВ" и порой поругиваются в прямом эфире. На фоне экс-супруга Богословская почти незаметна, но в прошлом году она прославилась на пресс-конференции Владимира Путина, осмелившись задать президенту неудобный вопрос про слитое в Сеть интимное видео футболиста Артема Дзюбы. И когда большинство коллег схватились за голову, телеведущий поддержал бывшую, назвав ее вопрос "прекрасным, нужным и своевременным". Также комментатор одобрил и нового мужа Богословской, когда она просила совета. Говорит, выбирал придирчиво, ведь это еще и второй папа для их общего 19-летнего сына Миши Губерниева.

ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО

Сейчас титулованного фигуриста уже сложно представить без жены-продюсера Яны Рудковской, но первой супругой Плющенко стала дочь питерского владельца банного бизнеса Георгия Ермака. Для публики знакомство спортсмена с Марией Ермак представили романтичной легендой - якобы будущий олимпийский чемпион увидел эффектную брюнетку в пробке за рулем соседнего авто, хотя на деле, говорят, она увела завидного жениха у собственной подруги. Молодая жена хотела, чтобы Плющенко бросил большой спорт, закатывала ему сцены ревности. Всего через год после свадьбы фигурист со скандалом ушел из семьи, несмотря на то, что жена уже готовилась рожать...

Сыну, которого Плющенко хотел назвать Мартином, брошенная супруга дала имя Егор и свою фамилию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сыну, которого Плющенко хотел назвать Мартином, брошенная супруга дала имя Егор и свою фамилию. Развод длился несколько лет - бывшие делили имущество и ребенка, поливая друг друг грязью в прессе. Официально брак расторгли только в 2008 году, когда фигурист уже встречался с Рудковской. Однако, Мария выскочила замуж еще раньше бывшего, устроив шикарную свадьбу с бизнесменом из окружения своего отца. Второй развод последовал также стремительно, и с тех пор Ермак ведет тихую непубличную жизнь. Спустя годы Плющенко наладил общение со старшим сыном и теперь регулярно берет его в отпуск с новой семьей. В фигурное катание к разочарованию отца наследник не пошел, но занимается боевыми искусствами и гоняет на мотоциклах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мужья Пелагеи и Веры Брежневой поседели и отпустили бороды

В 2010 году Полина Ханова, она же Пелагея, вышла замуж за "отца Comedy Woman", режиссера Дмитрия Ефимовича и взяла его фамилию. Знакомы они были давно: оба из Новосибирска, оба участвовали в КВН. Но счастье длилось недолго: всего через два года брак распался. Говорят, Ефимович проявлял излишнюю любвеобильность, однако, сам он уверяет, что с молодой женой (певица на 11 лет младше) просто не сошлись во взглядах на жизнь: мол, ему хотелось детей, а Поля думала лишь о карьере.

Ефимович уверяет, что с Пелагеей они просто не сошлись во взглядах на жизнь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас режиссер снова женат: его избранницей стала специалист по йоге и оздоровительным практикам Марина Алымбекова, которая объездила полмира в поисках духовной гармонии. Теперь они постигают дзен уже вчетвером, отправляясь в путешествия с дочкой и сыном. Преуспел Ефимович и в карьере: первый же его полнометражный фильм "Батя" с Владимиром Вдовиченковым в главной роли в этом году собрал целый ворох наград на фестивалях и более полумиллиарда рублей в прокате.

Вера Брежнева впервые отметилась в ЗАГСе в 2006-м с украинским олигархом Михаилом Киперманом, которого увела из образцовой еврейской семьи с двумя детьми. Именно Киперман сначала пристроил гарну дивчину в "ВИА Гру", а после проспонсировал раскрутку сольной карьеры. Красавицу-жену он любил так сильно, что дал свою фамилию не только их общей дочери Саре, но и внебрачной дочери певицы Соне: обе до сих пор называют его лучшим папой на свете.

Киперман так сильно любил жену, что дал свою фамилию не только их общей дочери Саре (на фото), но и внебрачной дочери певицы Соне.

Однако, бумеранг судьбы не заставил себя ждать: даже у Брежневой нашлась соперница красивее и моложе. Спустя шесть лет брака Киперман бросил одну из самых сексуальных звезд СНГ ради блондинки-модели, которая к тому же оказалось "правильной" национальности и вероисповедания. В новой семье миллионера уже трое детей, а всего у плодовитого Кипермана шестеро родных наследников.

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