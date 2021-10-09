Звездам хватает 800 тысяч в месяц: Какие алименты получают Пелагея, Порошина и ведущая «Дома-2»

Мария Порошина получает от экс-мужа Ильи Древнова деньги на трех дочек Фото: Мила СТРИЖ

Звездные алименты чаще отличаются от тех, что получают их поклонники. Одни артисты получают положенные по закону выплаты на содержание несовершеннолетних детей по решению суда, а другие договариваются без вмешательства посторонних. Рассказываем об алиментах, которые платят самые обсуждаемые отцы из звездных семейств.

800 тысяч в месяц через суд

Самые солидные алименты получают бывшие спутницы жизни спортсменов – телеведущая Юлия Барановская и певица Пелагея. Судебные разбирательства продолжаются, а выплаты на детей звезды получаются.

Барановская оспорила снижение размера алиментов – подала кассационную жалобу. Каждый из троих детей Юлии Барановской теперь получает от своего отца примерно на 50 тысяч рублей меньше, чем раньше. Футбольный тренер Андрей Аршавин через суд снизил алименты из-за того, что стал платить еще и дочери от брака с Алисой Казьминой. Поэтому было пересмотрено процентное соотношение выплат. Аршавин после расставания с Барановской подписал с ней мировое соглашение: Юля тогда пошла на ряд имущественных уступок с недвижимостью, а размер алиментов был обозначен в 50% от заработков спортсмена на трех детей от Барановской. Но после этого Аршавин успел жениться и развестись, поэтому стал перечислять еще 1/8 от доходов дочке от Казьминой. Итого 62% дохода Андрей отдавал на алименты. Но по закону алименты на всех детей чаще всего не могут быть больше 50%. Поэтому суд половину доходов многодетного Аршавина разделил на его четверых детей – выходит в зависимости от месяца по 250 – 270 тысяч рублей на одного ребенка.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин заключали мировое соглашение по алиментам — в нем было много нюансов. А теперь Андрей «забыл» об уступках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокаты Барановской считают: если Аршавин продолжит платить 62% доходов детям - это существенно не повлияет на его образ жизни, не ухудшит материальное положение. Исполнительное производство позволяет удерживать в исключительных случаях до 70% доходов отца. На данный момент по решению суда Андрей Аршавин должен отдавать всем своим детям 50% заработков. Барановская тратит деньги исключительно на сыновей и дочь, а оставшиеся суммы копятся на их счетах детей. Юлия настаивает: «Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются! Это Андрей Сергеевич судится со своими детьми за деньги, а не я с ним».

Певица Пелагея с бывшим мужем хоккеистом Иваном Телегиным решает в суде вопросы по разделу недвижимости и имущества. Размер алиментов уже определен – на счет их дочери Таисии поступает ежемесячно около 800 тыс. руб. Однако сейчас в суде другая экс-возлюбленная Телегина требует установления размера алиментов на их общего сына. Евгения Ноур родила сына от Ивана Телегина незадолго до его женитьбы на Пелагее. Только этим летом Телегин признал через суд это свое отцовство, а скоро начнет перечислять алименты. Ранее мужчина периодически переводил Евгении деньги на ребенка. Скоро он будет делать это на постоянном законном основании. На двоих детей от разных браков чаще всего платится 33% от ежемесячного дохода отца. Таким образом по закону сыну Телегин станет платить 16,5 %. В этом случае адвокаты спортсмена смогут подать иск на пересмотр размер выплат на дочь – и тогда Пелагея уже станет получать не 25% от зарплаты Ивана, а тоже 16,5%. По похожему принципу действовали адвокаты Андрея Аршавина.

Договорились полюбовно

Многие звезды, несмотря на скандальные разводы, договорились с женами не платить официальные алименты, но регулярно переводят приличные суммы на «детские расходы». Музыкант и предприниматель Стас Пьеха перечисляет маме своего сына на расходы для первоклашки Пети по 350 тысяч рублей в месяц. Кроме того, заботливый отец для своего единственного сына не жалеет денег – оплачивает расходы на одежду, кружки, медицинские услуги в случае необходимости.

Актер Марат Башаров платит алименты первой и последней экс-женам – на дочь и сына. Сумма варьируется от 140 до 200 тысяч рублей – и увеличивается если добавляются допрасходы на одежду или образование.

Телеведущий Александр Гордон говорит: «У нас нет судом назначенных алиментов, я все делаю по доброй воле». У Гордона трое несовершеннолетних детей: двое сыновей от четвертой жены и дочь от незарегистрированных отношений. Звезда ТВ работает много – у него три проекта, один из которых ежедневный, поэтому ежемесячно перечисляет на каждого из наследников от 150 до 200 тысяч рублей.

Бывший супруг многодетной артистки Марии Порошиной фиксированных алиментов не платит, но артист Илья Древнов перечисляет на трех своих дочерей по 40 – 50 тысяч рублей. У старшей дочери Порошиной (ее отец Гоша Куценко) давно своя семья, а младшего сына Мария родила от экс-возлюбленного, с которым рассталась.

Суд заставил

Последние полгода шел скандальный судебный процесс по взысканию алиментов с нового (четвертого) мужа артистки Анастасии Макеевой. Супруг актрисы Роман Мальков судился с первой женой, с которой развелся из-за романа с Макеевой. Старший сын пары переехал жить к Роману и его новой жене. А трех несовершеннолетних детей воспитывает экс-жена нового мужа Макеевой.

Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков перед путешествием за границу закрыл все долги по алиментам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана Малькова хотела получать назначенные судом алименты в размере 51 тысяча рублей в месяц на трех детей. А Роман Мальков сражался в суде за снижение этой суммы, даже представил справку о месячном доходах в сумме 65 тысяч рублей. Однако суд не снизил размер алиментов и в конце сентября перед поездкой на Мальдивы Мальков заплатил все долги по исполнительным листам судебных приставов.

Блогер Милана Тюльпанова получает алименты на сына от тренера футбольного клуба «Томь» Александра Кержакова – около 28 тысяч рублей. По звездным меркам – это не большие алименты.

Скромные с точки зрения артистов выплаты по решению суда получает телеведущая Дана Борисова на дочь - 15 тысяч рублей. Столько же платит певец Вадим Казаченко экс-жене Ольге Мартыновой на содержание их общего сына Филиппа.

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин по решению суда на содержание дочери - алименты в размере двух МРОТ – 25 тысяч рублей.

Экс-жена «кадета» Кирилла Емельянова через суд добилась выплат по 17 тысяч рублей на каждого из двух сыновей.

Звездная пара телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова и Антон Гусев часто ругались из-за алиментов, но теперь мужчина регулярно перечисляет сыну 15 тысяч рублей.

Платят, но не «живыми» деньгами

Женщины, которые зарабатывают намного больше своих экс-мужей, алиментов не требуют – сами могут обеспечить нужный уровень жизни детям. Поэтому мужчины участвуют в воспитании детей финансово по мере возможностей. К примеру, бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков рассказал: «Я участвую материально: плачу за няню, оплачиваю кружки – делаю это с удовольствием». Исхаков и дальше собирается оплачивать занятия дочери.

Дмитрий Исхаков не платит алименты Полине Гагариной. Но фотограф оплачивает нюню и кружки дочери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной каждую неделю имеет возможность проводить время с общей дочерью пары. Предприниматель и блогер Курбан Омаров делает подарки девочки, тратит деньги на ребенка во время их прогулок, развлечений.

Ксения Бородина не стала требовать алименты от Курбана Омаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А как в Голливуде?

В Голливуде звезды зарабатывают намного больше наших артистов, поэтому и алименты платят огромные. Но и у них звезды ходят в суд из-за алиментов.

В начале октября этого года суд освободил 56-летнего Чарли Шина от уплаты алиментов на дочерей и тут же разразился скандал. Дело в том, что два года назад мать девочек и вторая экс-жена актера Дениз Ричардс подавала на него в суд за долг по алиментам в размере полумиллиона долларов. Чарли Шин в суде заявлял, что платить ему нечем, поэтому огромные алименты пора снизить – он платил второй экс-жене на двух дочерей $20 тыс. А третьей экс-супруге на двух сыновей-близнецов – $55 тыс. При этом жены знают, что их бывший все это время зарабатывает большие деньги – продажей прав на кинопроекты, также имеет другие источники дохода. Суд со второй женой шел два года и вот состоялось финальное заседание, на котором вынесли решение, что Дениз Ричардс больше не будет получать алименты на дочерей: 16-летнюю Лолу и 17-летнюю Сэм. Случилось это из-за того, что недавно Сэм поругалась с матерью, которая все эти годы занималась ее воспитанием, и переехала в дом отца. После этого 17-летняя девушка записала видео для соцсетей, где сообщила, что в доме отца ей комфортно и свободно. Так как Лола последнее время тоже навещала отца, Чарли Шина освободили от алиментов на дочерей. Его экс-жена не согласна с решением суда. Американская пресса сообщает, что Дениз старалась воспитывать дочерей, а Чарли Шин слишком снисходителен.

59-летний Том Круз платит Кэти Холмс по решению суда $33 333 в месяц на содержание дочери Сури. Девочке сейчас 15 лет, а алименты Круз будет платить до 18-летия своего ребенка. Кэти Холмс пробовала через суд увеличить алименты на дочь, но у нее ничего не вышло. Помимо этого, Том Круз покрывает расходы на медицинскую страховку, обучение, дополнительные занятия и отдых дочери.

57-летнему Брэду Питту в суде посчитали алименты сразу на годовое обеспечение детей – актер перечисляет Анджелине Джоли $16 млн. Эти деньги Джоли имеет право тратить только на шестерых детей, содержание и обслуживание двух пентхаусов, усадьбы и виллы. Суд удовлетворил прошение Брэда Питта – поэтому по требованию Анджелина Джоли будет обязана документально подтвердить расходы и предоставлять отчеты – куда тратит деньги Питта. Также Брэд Питт после развода был обязан провести две единовременных выплаты: $1,3 млн. на содержание детей и $8 млн. на покупку нового дома для семьи.

65-летний Мел Гибсон сначала платил экс-любовнице Оксане Григорьевой по $20 тыс. в месяц на их общую дочь Люсию. После того как Григорьева с ребенком съехала из особняка актера сумма алиментов выросла до $33 тыс. в месяц. Еще до романа с пианисткой Оксаной Григорьевой Мел Гибсон развелся с первой женой и перечислил ей по решению суда единовременную выплату размером $425 миллионов – столько женщина потребовала на содержание их семерых детей.

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