Астропрогноз на ноябрь 2021 от Татьяны Лукашевич: «На планету Земля возвращается оптимизм!»

В ноябре на планету Земля возвращается оптимизм! Фото: Shutterstock

- Ноябрь будет насыщен событиями, похожими по своей нестандартности на штурм Капитолия или блокировку твиттера Трампа, - говорит kp.ru Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Очень вероятно, что новости будут касаться американского президента Джо Байдена. Он Скорпион по солнечному знаку. Лунное затмение 19 ноября произойдет в точной оппозиции к его Солнцу на половине цикла Марса от точки соединения с Ураном в момент его инаугурации. А транзитный Сатурн, олицетворяющий власть, проходит по кармическому узлу Кету в гороскопе США.

- 1 ноября в шотландском Глазго открывается климатический саммит COP26, от которого вроде бы зависят судьбы мира. Байден, отменивший решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения, будет там самой яркой звездой. Затмит даже главного борца с глобальным потеплением одиозную Грету Тунберг. Так что новости точно будут. Впрочем, дома у Байдена много проблем. Но что ждет в ноябре простых граждан?

- Практически весь месяц под прицелом Уран – планета, отвечающая за авиацию. Поэтому летайте только надежными авиакомпаниями. Прогнозируемый пик аварийности придется на первые две декады месяца, особенно на 4, 5, 14 и 18 ноября. Вблизи этих дат возможна повышенная волатильность на финансовых площадках.

Лунное затмение 19 ноября спровоцирует не один скандал, когда тайное станет явным. Если вам есть, что скрывать, позаботьтесь о своих секретах. Также в случае выяснений отношений будьте готовы, что точка будет финальной. Ведь затмение действует, словно печать – раз и навсегда. Поэтому не принимайте важных решений под влиянием импульса, иначе результат будет совсем не тот, какой вы ожидали.

Зато, если вам надо громко заявить о себе, то проводите рекламную компанию именно 18, 19,20 ноября. Тогда резонанс будет наиболее значимым.

Почти весь месяц, с 6 ноября, Марс и Венера сходятся в гармоничном взаимодействии, что выводит тему отношений на первый план. Именно эти две планеты являются управителями Скорпиона и Тельца, на оси которых и будут происходить затмения весь следующий год, включая 19 ноября 2021 года. Благоприятный аспект поможет взаимодействию между мужчинами и женщинами. Но если уж вам приспичит расстаться, то затмение и Уран с Марсом вам в помощь.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

2 ноября – квадрат Меркурий-Плутон. Громкие заявления сильных мира сего, глобальные новости, возможные банкротства.

4 ноября – Соединение Луны и Марса. Повышенная эмоциональность, аварийность, конфликтность. Не стоит планировать операции, внимательнее при управлении любым транспортным средством. Оппозиция Солнца и Урана. Шоковые новости, касающиеся важных персон. Также в нашу жизнь могут ворваться неожиданные ситуации, требующие умения быстро адаптироваться к новым условиям. Выигрывает тот, чье сердце открыто новым веяниям, переменам.

5 ноября – новолуние в знаке Скорпион, в точном противостоянии с Ураном. Нарушение планов, возможны сбои в электросетях, проблемы у авиакомпаний.

Венера до 6 марта 2022 года переходит в знак Козерог. Чувства становятся более прагматичными, сдержанными. Кому-то может показаться, что появилась отстраненность в партнерских отношениях или излишняя материальная заинтересованность. Однако, если ваше знакомство произошло в этот период, то, скорее всего, оно окажется долгосрочным, поскольку основано на практичном подходе. Хороший период для дизайнеров, строителей, архитекторов в плане реализации себя в профессии.

6 ноября – Меркурий переходит в знак Скорпион. Усиливаются подозрительность, мнительность, тяга к тайным знаниям, психологии.

7 ноября – секстиль Венеры и Меркурия. Приятные поездки, удачные переговоры, романтические знакомства.

10 -11 ноября - соединение Марса и Меркурия, квадрат Марса, Меркурия и Сатурна. Желание действовать сдерживается независящими от нас обстоятельствами. Необходимость прикладывать огромные волевые усилия. Сложности в поездках.

13 ноября – трин Солнца и Нептуна, трин Меркурия и Нептуна. Удачный период для деятелей кинематографа, благотворительных акций, изучения психологии.

14 ноября – оппозиция Меркурия и Урана. Неожиданные новости, непредвиденные обстоятельства в поездках, сбои в интернет-сетях, проблемы со связью.

17 ноября – секстиль Солнца и Плутона, оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

18 ноября – оппозиция Марса и Урана. Повышенный травматизм, аварийность, конфликтность. Опасность взрывов, пожаров, аварий с электрическими сетями и интернетом, летательными аппаратами.

19 ноября – полнолуние в знаке Телец, Лунное затмение, Меркурий трин Нептун. День повышенной эмоциональной нестабильности, аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции. Можно переоценить полученную информацию. Стартует коридор затмений до 4 декабря, в который не стоит принимать важные решения.

20 ноября – Венера трин Уран. Неожиданные знакомства. Любовь с первого взгляда. Незапланированные финансовые поступления или выигрыши.

21 ноября – секстиль Меркурий – Плутон. Удача в сделках с недвижимостью, подписании крупных договоров, новости, касающиеся крупного бизнеса.

22 ноября – Солнце переходит в знак Стрельца, точный секстиль Марса и Венеры, который начал складываться с 6 ноября. Оптимизм возвращается на планету Земля.

23 ноября – Солнце соединяется с кармическим узлом Кету. Отставка или уход из жизни кого-то из высокопоставленных персон. Необходимость делать выбор.

24 ноября – Меркурий переходит в знак Стрельца. Усиливается тяга к путешествиям, изучению иностранных языков, общению с людьми издалека. Удача в подписание контрактов с зарубежными партнерами.

25 ноября – квадрат Марса и Луны. День повышенной конфликтности и аварийности. Не рекомендуется проводить плановые операции. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством.

29 ноября – трин Марса и Нептуна. Прекрасный период для людей творческих профессий, благотворительности.

Удачи и любви!

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