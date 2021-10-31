Любовь переходит на удаленку: россияне больше стали тратить на сайтах знакомств

На дистанционный формат в пандемию перешла не только работа, но и личная жизнь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Красавица, можно ваш телефончик?

- Соблюдайте социальную дистанцию, а то закричу!

Обычная ситуация для нынешних реалий, правда? Кругом самоизоляция, ближе полутора метров не подходи. Все сложнее встречаться, влюбляться, жениться. Даже с коллегами не пофлиртуешь, на удаленке-то!

Из-за этого на дистанционный формат в пандемию перешла не только работа, но и личная жизнь. Многие из нас стали чаще знакомиться в интернете и тратить на это больше денег. Как выяснил банк «Русский стандарт», за первые девять месяцев нынешнего года расходы россиян на сервисах онлайн-знакомств серьезно выросли. Пользователи активнее тратят деньги на продвижение своих аккаунтов, подарки и другие платные опции, которые позволяют привлечь к себе максимум внимания противоположного пола. И не только противоположного. Времена сейчас, знаете ли, странные...

- По данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года общее количество операций в сегменте «онлайн-знакомства» выросло более чем в два раза. Средний чек (расходы на одну покупку, - Ред.) увеличился на 3% и составил 1584 рубля, - пишут аналитики банка в своем исследовании.

Что интересно: на флирт в интернете дамы готовы тратить больше, чем мужчины. Хотя и ненамного. Как подсчитали эксперты, средний чек на сайтах онлайн-знакомств у женщин 1657 рублей, у мужчин - 1563 рубля. Видимо, мужики копят деньги для встречи «вживую»: на цветы, ресторан, свечи, вино, завтрак.

А как только стало известно о нерабочих днях с их ограничениями, россияне еще активнее кинулись на сайты знакомств - не в одиночестве же проводить грядущие «ковикулы»! Как сообщают СМИ, в конце октября выросло как число пользователей на сервисах знакомств, так и их затраты - то же самое было прошлой весной.

Кстати, накануне в интернете активизировались не только романтичные натуры, но и вполне себе прагматичные. На сервисах поиска частных специалистов в последнюю неделю октября резко выросло предложение услуг. Как сообщает РБК, в Москве чаще всех регистрировались новые парикмахеры, маникюрщицы, мастера по бровям, а также специалисты по замене колес. Что неудивительно: до 7 ноября в столице закрыты не только салоны красоты, но и автомастерские.

Отсюда мораль. Дорогие читатели! Если вы нашли в интернете хоть спутника жизни, хоть мастера по ноготочкам, переходите к «оффлайн»-отношениям только после предъявления сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста! Ковид, как известно, не спит.

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