Собчак высмеяла отмену МХАТом спектакля с участием Ольги Бузовой

Cпектакль "Чудесный грузин" МХАТ имени Горького с участием Ольги Бузовой отменен. Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького объявил об отмене спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Новый генеральный директор театра Владимир Кехман решил не проводить запланированный на 2 ноября показ «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». На сайте театра сообщается, что постановку не сняли из репертуара, а только перенесли на неопределенный срок. Вечный оппонент Ольги еще со времен «Дома-2» Ксения Собчак не преминула отпустить шпильку в адрес Бузовой. Телеведущая посмеялась над новой неудачей певицы.

Отмену спектакля о молодых годах Иосифа Сталина Ксения прокомментировала в своем Telegram-канале. Дебют Бузовой на сцене МХАТа еще до премьеры подвергся критике со стороны ценителей театрального искусства. Поющую телеведущую обвиняли в отсутствии таланта и вокальных данных, а руководство театра – в неуважении к зрителю и стремлении получить «хайп» любой ценой.

- Вообще вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот про «купи козу — продай козу», - написала Собчак. Она напомнила, что суть шутки заключается в том, что если живется плохо, то надо купить козу, и тогда станет еще хуже. А потом эту козу надо продать.

- И сразу кажется, что жизнь, наконец, налаживается, - пошутила Ксения.

Ксения Собчак снова пошутила над Ольгой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сама Ольга Бузова считает, что руководство театра просто плетет интриги. Она уверена, что билеты на спектакли с ее участием разлетаются как горячие пирожки.

- Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, какие были на спектакли с моим участием, - написала Бузова.

Ольга до последнего была уверена, что спектакль «Чудесный грузин» обязательно состоится, и она снова блеснет на сцене МХАТа.

- Я никуда не уходила. Я очень бы хотела получить еще образование театральное. Я чувствую, что мне не хватает школы жизни, что есть навыки, которыми я бы хотела обладать, - рассказывала Ольга в интервью «КП».

Поющая телеведущая не ожидала, что на нее обрушится столько критики.

- я не ожидала, что настолько много грязи на меня польётся. Если я буду каждое свое действие рассматривать с точки зрения, что подумают обо мне люди, я бы, наверное, так не рисковала и столько бы событий в моей жизни не происходило. И для меня был очень большой шок и очень большой стресс, когда я после премьеры услышала столько хейта в своей адрес. Я никогда не смогу привыкнуть к этому негативу. Для меня это ненормально. Я ничего плохого никому не сделала, я ни у кого не забрала эту роль, - подчеркнула Бузова.