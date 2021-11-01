«Все белые – злые»: После такого урока американка забрала сына из государственной школы

В ряде округов Вирджинии родители учащихся вышли на акции протеста, которые намерены продолжать до того, как из школьных программ исключат преподавание критической расовой теории. Фото: REUTERS

Жительница американского штата Вирджиния, выступая на заседании совета школьного округа Лоудун, сообщила, что забрала из государственной школы своего шестилетнего сына, после того, как малыш вернулся с уроков расстроенным.

Мальчик задал маме вопрос: «Точно ли, что я родился злым?». Как оказалось, он решил на всякий случай проверить теорию, которую в течение целого урока навязывал малолеткам школьный учитель истории. Преподаватель заявил, что все белые люди – злые по своей природе.

Как выяснилось, учитель является сторонником широко распространяемой сейчас в системе американского образования критической расовой теории, согласно положениям которой, белые люди не только должны согласиться с расовым равенством, но и признать свою неполноценность по отношению к черным, сообщает FoxNews.

Также выяснилось, что руководство этого школьного округа скрывало инцидент, связанный с сексуальным насилием, случившимся в стенах другого учебного заведения, расположенном в городке Стоун-Бридж. Как стало известно, мальчик, заявивший, что является трансгендером, напал на девочек в женском туалете. Руководство этой школы только на основании устного заявления ученика разрешило ему посещать туалет для девочек, не потребовав заключений врачей и психологов.

В ряде округов Вирджинии родители учащихся вышли на акции протеста, которые намерены продолжать до того, как из школьных программ исключат преподавание критической расовой теории и определят четкие критерии для определения и обучения транссексуалов.

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