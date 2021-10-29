Это им не США: В Швеции судят активистов движения «Жизни черных важны»

Протесты в Гетеборге прошли в лучших традициях Black Lives Matter Фото: EAST NEWS

Прокуратура Швеции предъявила обвинение 36 участником демонстраций, организованных летом 2020 года движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Среди предъявленных обвинений – вандализм, нападение на полицейских, организация массовых беспорядков и другие.

После гибели в США чернокожего наркомана Джорджа Флойда, ставшего эмблемой движения BLM, в прошлом году беспорядки под видом антирасистских выступлений прокатились практически по всему миру.

В Швеции эпицентром беспорядков стал город Гетеборг из-за ставшей непривычно высокой доли для некогда мононационального королевства представителей национальных меньшинств.

Протесты в Гетеборге прошли в лучших традициях Black Lives Matter – участники шествия били витрины, бросали камни и различные предметы в полицейских, нападали на представителей власти и устраивали драки между собой.

По свидетельствам очевидцев, в демонстрациях принимало участие большое количество несовершеннолетних. Многие родители не знали, что их дети были в центре событий, – цитирует шведская Göteborgs-Posten следователя полиции Гетеборга Анну Кильдебо.

Правоохранители пересмотрели более 140 часов видеоматериалов с уличных камер наблюдения, дронов и автомобильных видеорегистраторов, установив личности 36 теперь подсудимых, а тогда участников беспорядков, которых благодаря съемкам удалось идентифицировать.

В США осудили полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в гибели Флойда. Никто из участников и организаторов беспорядков к ответственности не привлечен.

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