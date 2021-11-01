Разведка перед боем или хотят напугать? Зачем в Черное море идет флагман шестого флота США

Флагманский корабль шестого флота ВМС США USS Mount Whitney. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морские силы США снова собрались дразнить Россию в Черном море. Американские военные корабли опять «сбиваются в стаю» у наших границ у Крыма.

Не так давно там объявился ракетный эсминец USS Porter.

А сейчас туда же направляется флагманский корабль шесго флота ВМС США USS Mount Whitney.

Ну и с какой же целью? Что ищет он в стране далекой? Пресс-служба флота объясняет: «Он будет работать с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

Черноморские союзники по НАТО – это Румыния, Болгария, Турция. Партнеры – Украина и Грузия.

К такому шевелению кораблей блока и его «пристяжных» России не привыкать. Эсминцы и фрегаты нечерноморских стран НАТО уже много лет пасутся в Черном море челночным способом. Прошлым летом, во время учений Sea Breeze-2021, их тут ходило аж 40 штук. И все они были под присмотром российского Черноморского флота – с воздуха (спутники и самолеты), с воды (надводные корабли), с берега (системы береговой обороны и радиотехнической разведки), и из-под воды (подлодки).

Цель и тех маневров, и нынешних американцы объясняют с ритуальной лукавостью - «отработка взаимодействия». Но сейчас у этой военно-морской возни есть некоторые особенности, на которые нельзя на обратить внимание.

Во-первых, на борту того же флагманского корабля Mount Whitney собралась куча штабных офицеров 6-го флота ВМС США. Их привезли, разумеется, не на экскурсию. Так нередко делается во время рекогносцировки. Ну а по-простому – для разведки театра военных действий. А это значительная примета – можно ждать и новых «визитов» других кораблей. И, возможно, не только для демонстрации флага…

А, во-вторых, нынешнее появление флагманского корабля совпало с с обострением ситуации на Донбассе. Смысл таких «телодвижений» становится еще более понятным после того, как США «выразили обеспокоенность концентрацией российских войске на границе с Украиной».

Идет большая военно-политическая игра. И в этой игре под американским (да и в целом - натовским) прицелом не только Донбасс, но и, конечно же, Крым. Как тут не вспомнить и перемещение дальнобойной артиллерии НАТО на черноморские берега Румынии, и учебная отработка ударов по полуострову американскими стратегическими бомбардировщиками. А вспомните недавнее бахвалистое (ласкающее слух Киева) заявление одного из натовских спецов о том, что «за один пролет» такие бомбардировщики могут уничтожить весь Черноморский флот России. Опасная и лишенная реализма риторика (как будто флот наш, не огрызаясь, будет смиренно ждать, когда его раздолбают).

Интересно, знают ли стратеги США и других стран НАТО, что Крым – один из самых защищенных регионов России? А у нашей крымской мощной группировки есть все необходимое чтобы в случае агрессии превратить вражеские корабли в Черном море в дырявые посудины.

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