Люди-композиторы произошли от лемуров-песенников

Лемуры Мадагаскара исполняют друг другу песни без слов.

Лемуры индри – приматы из семейства индриевых (Indri indri) - славятся своими вокализами. То есть, песнями без слов – вроде той «е-е-е-е-е-е-е-е-о-о-о-о-о», благодаря которой советский певец Эдуард Хиль в 2009 году стал известен на весь мир, как мистер Трололо.

Недавно выяснилось, что индри, обитающие во влажных лесах острова Мадагаскар, поют почти как люди. Не как Хиль, конечно, а в том смысле, что их «произведения» - вполне себе музыкальные, как считают ученые - подчиняются так называемому категориальному ритму, характерному для сочинений людей-композиторов. Благодаря ему – этому ритму, в котором встречаются и равные интервалы, и увеличенные вдвое, мы и отличаем музыку от случайного набора звуков.

Творчество лемуров индри изучили и оценили голландские биологи-акустики из Института психолингвистики Макса Планка (Max Planck Institute for Psycholinguistics) и их итальянские коллеги из Университета Турина (University of Turin). Они 12 лет слушали номера художественной лемурьей самодеятельности , записав, в итоге, «концерты» 39 разных коллективов. И наконец-то выступили с «критической» статьей, которую опубликовали в журнале Current Biology. На нее ссылается The Daily Mail.

Некоторые участники "художественной самодеятельности" поют дуетом.

Ученые, которыми руководил Андреа Равигнани (Andrea Ravignani), объяснили свой интерес желанием найти истоки музыкальности и понять, откуда она взялась и у людей, и у приматов, чей облик столь далек от человеческого.

Кстати, в том, что и обезьяны, хоть сами и не поют, но обладают неким подобием музыкального слуха – конкретно отличают одну последовательность звуков от другой – Андреа, служивший тогда в Венском университете, убедился еще в 2013 году, экспериментируя с беличьими обезьянами.

В тонкостях ранней эволюции музыкального творчества ученые не разобрались. До истоков так и не добрались. Лишь намекнули, что они – истоки, возможно, тянутся от общего предка лемуров, людей и обезьян, который жил то ли 30, то ли аж 77 миллионами лет назад. И уже тогда что-то напевал. Но тут же, смутившись от своей смелости, оговорились: мол, вряд ли столь давнее родство может объяснить, почему мы все такие ритмично музыкальные.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Невеликие исполнители

Лемуры индри живут только на Мадагаскаре. Ростом бывают от 64 до 90 см, весят от 6 до 10 килограммов, хвост имеют короткий – не более 5 сантиметров. Шерсть - густую с бело-серо-чёрным узором.

Певцы, обитающие на юге острова, светлее северных. Но головы, уши и спины у тех и у других черные. Мордочки – почти без волос.