Фото: Михаил ФРОЛОВ
Такого тумана не знала Москва -
Густого тумана и адского.
Исчезли деревья. Пропала листва.
И ига не видно мигрантского.
Канули в лету бомжи и менты.
С ними - круги криминальные.
Бугатти на Крымском Валу и понты.
И пробки десятибалльные.
Возле метро не сидит наркоман.
Студенты не лезут с рекламками.
Всех депутатов окутал туман
С программами их и программками.
На рынке узбек к азиатской братве
Не едет на старой развалине.
Сказали, такого тумана в Москве
Не было даже при Сталине.
В парках культуры дворников нет -
Не видно их вёдер и веников.
Зарядье исчезло и ГУМский клозет.
За МКАДом нет человейников.
Нерусский таксист не везёт никого,
Копаясь в разбитом андроиде.
И антиваксера ни одного
Нет в затуманенном городе!
Дома присядешь на старый диван -
Чаем ромашковым греешься!..
Всем ты хорош, небывалый туман.
Жаль только, скоро рассеешься.
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