Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такого тумана не знала Москва -

Густого тумана и адского.

Исчезли деревья. Пропала листва.

И ига не видно мигрантского.

Канули в лету бомжи и менты.

С ними - круги криминальные.

Бугатти на Крымском Валу и понты.

И пробки десятибалльные.

Возле метро не сидит наркоман.

Студенты не лезут с рекламками.

Всех депутатов окутал туман

С программами их и программками.

На рынке узбек к азиатской братве

Не едет на старой развалине.

Сказали, такого тумана в Москве

Не было даже при Сталине.

В парках культуры дворников нет -

Не видно их вёдер и веников.

Зарядье исчезло и ГУМский клозет.

За МКАДом нет человейников.

Нерусский таксист не везёт никого,

Копаясь в разбитом андроиде.

И антиваксера ни одного

Нет в затуманенном городе!

Дома присядешь на старый диван -

Чаем ромашковым греешься!..

Всем ты хорош, небывалый туман.

Жаль только, скоро рассеешься.

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