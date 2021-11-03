Россия может стать экспортером яблок. Но пока не хватает хранилищ и отечественных саженцев

Сбор яблок в садах компании ООО "Рассвет" в Куйбышевском районе, Ростовская область. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Россия в этом году соберет от 1 до 1,5 млн тонн яблок. Речь не о дачниках, а о промышленных садах — то есть о тех яблоках, которые вполне отвечают требованиям торговых сетей, и мы увидим этот урожай на прилавках. В начале десятых именно таких яблок собирали в районе 400-500 тысяч тонн. Чтобы развить успех, отечественные аграрии-садоводы просят увеличить субсидии на производство российских саженцев (не запрещая при этом импорт).

Как заявил в недавнем онлайн-интервью в пресс-центре «Парламентской газеты» председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, со стороны государства смысл вкладываться в отечественные яблоки есть:

-У нас сейчас именно садоводство в сельском хозяйстве становится одним из драйверов. Зерновые считаются драйвером развития сельского хозяйства. Садоводство не уступает, закладываются колоссальные сады, увеличивается объем производства.

По словам парламентария, Россия вполне может занять собственными яблоками ту нишу, которую со времен Варшавского договора занимала Польша. А кроме того, яблоки, качественные и безопасные — хороший экспортный товар.

Вроде бы логично, что в России есть смысл выращивать плоды, которые и в Подмосковье прекрасно зреют на каждой даче, не говоря уж о более южных регионах. Скорее недоумение вызывало то, что наша страна превратилась в одного из крупнейших их мировых импортеров. И мы правда сможем выбраться обратно, да еще и экспортировать свои «наливные золотые»?

ЧТО У НАС СЕЙЧАС С ЯБЛОКАМИ

Потребности России в яблоках, с учетом нужд переработки — на соки и все такое — на доковидный 2019 год оценивались в 7-7,5 млн тонн. То есть собственными, даже при росте их производства, мы пока обеспечены процентов на 30%. Имеются в виду именно яблоки «промышленного образца», которые могут поставляться большими единообразными партиями и отвечают определенным требованиям торговых сетей и заводов.

Российские власти пытаются ситуацию переломить — за счет финансовых мер поддержки сверху в последние годы и пошел рост производства.

Сбор урожая яблок в Крыму. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

-Во-первых, убрали НДС с 20% до 10% на продукцию садоводства. Во-вторых, мы компенсируем приобретение саженцев, то есть посадочного материала, как зарубежного так и отечественного, - утверждает Алексей Майоров.

-Действительно, за последние лет пять у нас было заложено большое количество новых садов. Особенно на юге, в Краснодарском крае. Это в том числе и сады нового поколения, интенсивные, с более высокой урожайностью, - подтверждает директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Проблемы же связаны с тем, что, во-первых, к новым садам нужны современные хранилища, которые позволяют сохранить собранное до следующего урожая — иначе от больших объемов импорта мы никак не избавимся. А это большие вложения. Кроме того, современные интенсивные и суперинтенсивные сады требуют семеноводческой базы, которая пока у нас сильно зависит от импорта.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА С САЖЕНЦАМИ

По разным оценкам, у нас сейчас не менее 50-60% саженцев, которые используются для закладки новых садов, - импорт. Благо государство компенсирует часть затрат на приобретение любого посадочного материала — хоть отечественного, хоть импортного.

-У наших институтов есть свои шикарные разработки и некоторые великолепные сорта, в том числе и для интенсивных садов, - говорит Анатолий Тихонов. - Но они не так востребованы, как хотелось бы. Почему? Потому что у нас надо где-то что-то искать и экспериментировать, а из-за рубежа уже все поступает в комплексе: саженцы, технологии, автоматизированное оборудование. Фактически новый сад «под ключ» с гарантированным результатом. Конечно, это удобно. Но периодически возникают проблемы в связи с колебаниями курсов валют. Или вот пример - в связи с локдаунами нарушились некоторые логистические связи и возникли проблемы с поставками. Поэтому, конечно, надо давать толчок развитию своих питомников.