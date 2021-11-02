Виктор Мураховский: Белорусы получают С-400 по тем же ценам, что и российская армия

С-400 будут поставлены в Белоруссию Фото: Министерство обороны РФ

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в интервью РБК заявил, что лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены в Белоруссию и вообще в десяток стран мира. Кроме того, глава ФСВТС сообщил, что в ближайшие три года Россия может получить от поставок своего оружия за рубеж около 52 млрд. долларов. Причем, как предполагается, около половины от этой немалой выручки составят контракты на поставку боевой авиатехники

Сайт kp.ru обратился за комментарием к одному из самых авторитетных военных экспертов в нашей стране, главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ

- Виктор Иванович, если половина из 52 млрд. зарубежных заказов на продукцию нашего ОПК составляют заявки на боевую авиацию - кто и что именно у нас покупает на 26 млрд? И случайно ли на этом фоне возникают сообщения об отказе Индии работать с проектом создания своего самолета на базе нашего Су-57?

- Здесь как в разведке - надо все время получать подтверждение достоверности источника. Су- 57 только-только пошли в серийное производство, и эти самолеты сейчас ждут в ВКС России. Получим - а потом уже будем думать об остальных «интересантах».

- Так что касается поставок за рубеж...

- Спрос на наши самолеты есть. На данном этапе берут больше Сушки, чем МиГи. Напомню, что и к вертолетам имеется большой интерес. У нас широкая линейка того, что относится к боевой авиации. И, несмотря на все санкции, у нас такой объем военного экспорта сохраняется на три года вперед. Вообще, мы же не сидим на месте, мы продолжаем работать.

- Хотелось бы уточнить — цифра в 52 млрд характеризует трехлетний пакет заказов или более многолетний?

- Этот пакет заказов — он, конечно, имеет пролонгацию. И формируется он, в общем, не в кратком временном отрезке. У некоторых заказов это занимает более длительный период — в силу объективной длительности цикла производства. И этот пакет заказов, насколько я помню из сообщений руководителей главных структур ОПК, сохраняется на три года вперед. И он всегда колеблется на уровне около 50 млрд в три года. Сейчас у нас на выходе техника нового поколения.

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ

- В интервью Шугаева говорится о десятке стран, которые предметно заинтересованы в поставках наших С-400.

- Некоторые из них известны по открытым источникам. Там, кроме Белоруссии, также Турция, Индия, Китай.

- Но почему Минск, наш ближайший союзник, получает С-400 позже чем, например, Анкара?

- Необходимость этой системы в своей военной доктрине определяют сами белорусы — согласно своим потребностям и финансовым возможностям. И мы ведь не бесплатно Минску поставляем эти ЗРК. Хотя и не по тем ценам, по которым С-400 идут на «общий» внешний рынок — а по тем ценам, по которым получают данные комплексы наши собственные Вооруженные силы.

- Упоминался и интерес за рубежом к комплексам С-500...

- После того, как эта зенитно-ракетная система будет принята на вооружение в ВС РФ, на ее поставки могут рассчитывать и другие страны. Для экспортного варианта этой системы формируется специальный экспортный паспорт. С ним специалисты Рособоронкэкспорта и ФСВТС ездят и заключают всякие предварительные соглашения для формирования портфеля заказов.

- У экспортных вариантов их боевые возможности, как правило, несколько ниже, чем у тех систем, что ставятся на вооружение в нашей армии?

- Я так никогда не говорю. У них просто «другие» возможности. И те, кто занимаются экспортными вооружениями, тоже не говорят об экспортных образцах так, что их возможности меньше. Просто говорят - «другие».

- Упоминается про высокий интерес за границей к «Панцирям С-1» - и это несмотря на публикации про их «неудачи в борьбе с беспилотниками» в Северной Африке и на Ближнем Востоке?

- Когда слышишь о том, что «Панцири» где-то «неудачно сработали» по словам «турецких и американских источников», начинаешь разбираться, а кто же это публиковал? И оказывается, что у турков это писали какие-то непонятные блогеры. А у американцев — некий левый новостной портал. Но в целом фон информационный формируется такой, что российские ЗРК будто бы «испугались» беспилотников. Ну да, есть видео уничтожения "Панцирей". Но когда специалисты начинают вникать в детали, то причины становятся ясны. Надо помнить поговорку про то, как ведет себя самая совершенная техника в руках дикаря. И потому высокие характеристики «Панциря - С1» профессионалами сомнению не подвергаются. Они продолжают пользоваться спросом.

ЭКСПОРТНЫЙ «КОРНЕТ»

- Противотанковые системы «Корнет», системы «Смерч» и другие комплексы управляемого оружия — тоже охотно покупают?

- Да, а еще береговые противокорабельные ракетные комплексы.

- Вроде тех, что стоят в Крыму?

- Не только - на экспорт мы их тоже сейчас активно поставляем. Есть еще управляемые ракеты для нашей бронетехники. Россия - единственная страна в мире, предлагающая в боекомплекте управляемые ракеты, которые запускаются через ствол пушки тех танков, что стоят на вооружении у нас и экспортируются. Есть и управляемые ракеты, которые идут в комплектации к боевым машинам пехоты. Например, с модулем «Бережок», поставленным к модифицированной БМП -2.

- Но, несмотря на многомиллиардные экспортные поставки и оптимизм руководителей, Россия — не лидер в продаже оружия на мировом рынке?

- А мы разве когда-то лидировали в этом вопросе? США были на первом месте, а мы по экспорту вооружений много лет находимся на второй позиции, и активные оружейные поставщики Китай с Францией нас не смогли пока потеснить.