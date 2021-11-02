Россия планирует поставить ЗРК С-500 Индии и Китаю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия рассматривает Индию и Китай в качестве потенциальных заказчиков зенитно-ракетного комплекса С-500, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Когда эта система будет поставлена в Вооруженные силы в необходимом объеме, станет в том числе возможна ее поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, и все те государства, с кем у нас давние партнерские и прогнозируемые взаимоотношения, в качестве будущих обладателей этой новейшей системы», – сообщил Шугаев в интервью РБК.

Он не стал уточнять сроки поставок С-500 этим странам, отметив, что Россия будет рассматривать заявки индивидуально. Также директор ФСВТС напомнил, что Индия закупает у России системы С-400, которые Дели получит до конца этого года.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени в армию поставят первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500.