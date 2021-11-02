Плановые детские прививки тренируют, а не подавляют иммунитет!

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Из-за снижения вакцинации детей наш мир снова могут захватить корь и полиомиелит

Плановая вакцинация детей - важнейшая тема на повестке дня не только в России, но и в других странах. Например, американские врачи бьют тревогу: в 2020 году, согласно данным Blue Cross Blue Shield Association (медицинской ассоциации «Голубого креста» и «Голубого щита»), из-за опасений по поводу COVID-19 миллионы американских детей пропустили плановые прививки. Причем те прививки, которые защищают от потенциально смертельных или инвалидизирующих болезней. По предварительным подсчетам, уровень вакцинации был на 26% меньше по сравнению с 2019 годом.

И у международного сообщества ученых есть серьезные опасению по поводу сохранения коллективного иммунитета в отношении некоторых весьма опасных болезней, причем даже в самых развитых странах. Например, уровень вакцинации против кори в 2020 году в США составил 88%. А коллективный иммунитет силен, если вакцинировано не менее 93% детей. Как отметил доктор Винсент Нельсон, главный врач BCBSA (медицинской ассоциации «Голубого креста» и «Голубого щита»): «Вполне возможно, что болезни, которые были под контролем десятки лет благодаря вакцинации, например полиомиелит, вновь могут стать серьезной угрозой для здоровья населения».

Почему так важно соблюдать Национальный календарь профилактических прививок

Увы, в России ситуация похожая: в прошлом году многие родители не делали своим детям прививки, которые заложены в Национальный календарь профилактических прививок. Помешал локдаун, пандемия, многие опасались идти в поликлинику. Да и некоторые врачи почему-то не советовали родителям «лишний раз напрягать иммунитет».

- Удивительно, когда врачи рассуждают о том, что прививки плохо воздействуют на иммунитет, - говорит наш эксперт. - Вкупе с движением антипрививочников такое мнение по-настоящему опасно. Ведь Национальный календарь профилактических прививок основывается не на эмоциях или интуиции врачей, этому предшествовала серьезная научная исследовательская работа, в основе которой лежат многолетние клинические исследования и наблюдения.

Было отмечено, что вовремя сделанные прививки влияют не только на коллективный иммунитет, но и на способность организма ребенка переносить даже стандартные осенние инфекции, бороться с ОРВИ. Если ребенок правильно привит, то и осложнений от вирусных заболеваний меньше или даже может не быть вовсе.

Разбираем мифы о детских прививках по пунктам

Давайте разберем некоторые заблуждения родителей малышей, которые не хотят прививать своих детей:

МИФ 1. «В первый год иммунитет ребенка и без того сильный, все антитела получены от мамы».

- На самом деле первые годы жизни критически важны для развития иммунитета и определяют иммунологический тонус на всю жизнь. Именно поэтому вакцинацию необходимо начинать в раннем возрасте. Иммунитет вырабатывает достаточное количество антител после вакцинации, когда он, скажем так, на пике своей формы.

Но помните, что маленькие дети часто подвергаются наибольшему риску заболевания, так как их иммунная система еще не полностью развита и только обучается бороться с внешними опасностями в виде бактерий и вирусов. А антитела матери не могут защищать иммунитет достаточно долго. Поэтому очень важно, чтобы соблюдался определенный график прививок.

МИФ 2. «Пропустим прививку, потом перед садиком все разом сделаем».

Если вы обращали внимание на Национальный календарь профилактических прививок, то заметили, что вакцинация проводится в определенном регламентированном временном порядке. Это дает возможность иммунитету познакомиться с введенными компонентами вакцины более качественно. Смешивать сразу несколько прививок попросту опасно (речь не идет о комбинированных вакцинах). К тому же чем старше ребенок, тем менее эффективно работают прививки первого года жизни (например, максимальная защита от опасной пневмококковой инфекции срабатывает, если малыш получает первую прививку в двухмесячном возрасте).

Но, безусловно, сделать прививку позже срока - это гораздо лучше, чем не сделать ее вообще.

МИФ 3. «Мы закаляемся и пьем витамины, обойдемся без прививок».

Конечно, так называемая неспецифическая защита иммунитета очень важна. То есть зарядка, закаливания, много прогулок и игр на свежем воздухе, своевременная изоляция ребенка из дошкольных и школьных групп, где объявлен карантин, - все это дополнительно защищает иммунитет. Кроме того, не стоит забывать про коллективный иммунитет. Зачем он нужен: даже если вирус, например, кори, коклюша, пневмококка и прорвется в группу, где привито 90% детей, то он не будет столь опасен, как если бы не был привит ни один ребенок. Коллективный иммунитет ослабляет вирус, не дает ему активно циркулировать между детьми. При этом прививка - это в первую очередь защита от осложнений и тяжелого течения болезни, но все же не гарантия, что ребенок не подхватит вирус и не заболеет. А вот непривитый ребенок может точно заболеть сильнее. Поэтому, если в садике или школе карантин по какому-то заболеванию и вашего непривитого ребенка отправляют домой, то это не дискриминация, а забота о его же здоровье.

Безусловно, здоровье ребенка - это дело родителей. И родители должны решать, вакцинировать его или нет. Но обязательно взвесьте все за и против, прежде чем принять решение.

ВАЖНО!

Вакцина от ВПЧ не делает девушек бесплодными

Одно из опаснейших утверждений антипрививочников, что вакцину от ВПЧ (от вируса папилломы человека, который может спровоцировать рак шейки матки) изобрели враги России. И она, мол, делает наших девочек бесплодными.

В своем инстаграме Татьяна Буцкая, председатель «Совета матерей России», депутат Госдумы, наряду с другими врачами и учеными развенчивает это опасное заблуждение:

«Вирус папилломы человека - распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Обычно девушка заражается ею при первых половых контактах, а это зачастую случается в 14-16 лет. В перспективе такое заражение чревато появлением онкогенных видов папиллом и развитием рака шейки матки. Ежегодно от него умирает около 6 тысяч россиянок! Прививка от ВПЧ появилась в России сравнительно недавно, и она может повлиять на эту печальную статистику.

О проблеме ВПЧ знают во всем мире. И прививают от него в 80 государствах, среди них США, Германия, Франция, Австралия и другие страны, которые уж точно могут похвастаться развитой медициной. Власти этих государств заботятся о том, чтобы у женщин не было рака шейки матки. Например, в Австралии благодаря прививке от ВПЧ количество женщин, заболевших раком шейки матки, сократилось на 38%.

Специалисты рекомендуют прививать не только девочек, но и мальчиков (ведь ВПЧ передается при половых контактах): стране нужен коллективный иммунитет. Вакцинацию желательно делать до первых половых контактов, в возрасте 9-14 лет. Но можно и позже.

Прививка не влияет на репродуктивную систему, а именно на способность к зачатию, вынашивание ребенка и роды. Это доказано исследованиями. А вот опасный вирус папилломы, если его не подавить, еще как влияет».