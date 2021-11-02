Сбер в свой день рождения дарит скидки до 30% на умные устройства Sber

Сбер в честь ежегодного Зеленого дня (он приурочен к дню рождения банка) приготовил для своих клиентов специальные акции и выгодные предложения. В этом году крупнейший банк страны отмечает юбилей — 180 лет со дня основания, так что скидок и подарков будет особенно много. Например, с 1 по 14 ноября умные устройства Sber – SberPortal, SberBox Top и SberBox - можно будет приобрести по специальным ценам со скидками до 30%.

Так, с учетом скидки в 30% смарт-дисплей SberPortal будет стоить 20 993 рубля вместо обычных 29 990 рублей. Устройство соединяет в себе экран высокого разрешения, качественную акустику от Harman/Kardon, полезные контентные и развлекательные приложения (включая десятки игр), функцию видеозвонков, а также полезные навыки виртуальных ассистентов Салют.

ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top со скидкой будет доступен за 10 493 рубля вместо 14 990 рублей. SberBox Top расширяет возможности обычного телевизора: в него заложены функции игровой и ТВ-приставки, открывающей доступ к онлайн-кинотеатрам, десяткам телеканалов и топовым PC-играм. Кроме того, устройство обеспечивает управление умным домом. И, наконец, у SberBox Top есть умная камера для видеозвонков, игр и занятий спортом. Устройство также поддерживает игры c дополненной реальностью (например, детские сказки-спектакли с масками и костюмами).

Мультимедийную ТВ-приставку SberBox с семейством ассистентов Салют в Зеленый день можно будет купить за 2 490 рублей вместо 2 990 рублей. Приставка позволяет смотреть в интернете кино, сериалы видеоролики, слушать музыку, играть в игры и решать повседневные задачи с помощью виртуальных ассистентов Салют. Например, они готовы заказать для вас пиццу, записать вас в парикмахерскую или организовать доставку питьевой воды.

Для пользователей виртуальных ассистентов Салют Сбер также приготовил скидки и акции в честь своего дня рождения. Так, например, клиенты, впервые заказывающие продукты в Самокате или СберМаркете через мобильное приложение СберБанк Онлайн или Салют, получат скидку до 15% на первый заказ. Чтобы активировать ее, достаточно сказать: «Салют, хочу» или «Салют, закажи», выбрать необходимые товары и положить их в корзину.

Зрители онлайн-кинотеатра Okko, у которых закончилась подписка на умных устройствах SberPortal, SberBox и SberBox Top, смогут продлить ее еще на две недели - на период с 1 по 14 ноября - всего за 1 рубль. Приятный сюрприз ждет и геймеров. Сервис облачного гейминга SberPlay с 1 по 14 ноября предлагает скидку в 50% на поминутный тариф. SberPlay позволяет играть в популярные игры для персональных компьютеров, созданные известными студиями, на умных устройствах Sber и телевизорах под управлением Салют ТВ.

Специальные скидки и акции 11 и 12 ноября предлагают партнеры Сбера - создатели приложений для виртуальных ассистентов Салют на платформе SmartMarket. Например, если вы планируете путешествие по России, в приложении авиакомпании S7 Airlines для SberBox или SberBox Top можно будет получить скидку в 10% на тарифную часть билета (для перелетов до 15 апреля 2022 года). Сервис доставки Elementaree предлагает скидку 30% на набор нарезанных продуктов для приготовления полезной еды. Сервис доступен по запросу «Салют, запусти Elementaree» в мобильных приложениях Салют и СберБанк Онлайн, а также на всех умных устройствах Sber. А автовладельцы могут получить скидку на КАСКО до 80% в приложении Цезарь Сателлит.

Виртуальные ассистенты Салют помогут подобрать стильный гардероб из 6 вещей от сервиса Capsula. 11 и 12 ноября клиенты, делающие заказ впервые, получат скидку в 60% на услугу стилиста (по промокоду SBERD). Кроме того, скидку в 50% к зеленому дню предлагает Wellbell — приложение для занятий йогой, кардио- и силовыми тренировками. Купить за полцены можно как месячную подписку на сервис, так и целый годовой курс.

Подробную информацию о всех скидках и акциях можно будет найти на сайте developers.sber.ru во время Зеленого дня.