Дело «черной вдовы» из Самары: «Его убили, чтобы молчал о взятке»

В зал суда Екатерина приходила из камеры, как из салона красоты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Окончание. Часть 1. Часть 2.

«Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Рясков Алексей. В этом видео мое обращение и мое признание. В 2017 году я помог уйти от ответственности Пузиковой Екатерине Григорьевне, в девичестве - Сокирская. Я, Рясков Алексей, ее отец, ее мама собрали 15 миллионов рублей. И передали одному из работников областного суда. Екатерину оправдали. Хотя все понимали: судьи про…»

Минутное видео на этом обрывается, но мигом взрывает интернет. В кадре изможденное лицо спортсмена Алексея Ряскова из Самары - нового мужа вдовы отравленного таллием банкира Дмитрия Пузикова Екатерины Сокирской.

Эффектную блондинку больше пяти лет обвиняли в убийстве своего супруга на дне рождения брата. Якобы она подмешала ему в пюре крысиный яд.

Первые два суда признали ее виновной и приговорили сначала к 7 годам, а потом к 9 годам колонии. Но затем суд принял резонансное решение, оправдав Сокирскую и отпустив на свободу.

На улице после суда ее и встречал новый ухажер Алексей Рясков. Вскоре это дело забыли. Пока в сети не появилось то самое неожиданное признание…

«Не любовь, а игра»

От этой истории любви многие жмурились с самого начала. Хотя бы потому, что пара познакомилась в тот момент, когда вся страна считала Сокирскую-Пузикову отравительницей мужа, разорившегося банкира. Эффектная блондинка у всех ассоциировалась только с тем самым горьким вкусом яда, о котором кричали все СМИ.

Сам Рясков тоже не был подарком судьбы. Спортсмен на тот момент был официально женат. Вместе с супругой-хореографом растил ребенка. У кикбоксера было два спортивных зала. Второй он как раз и открыл незадолго до того, как к нему пришла находившаяся под домашним арестом Екатерина. Суд разрешил ей водить ребенка на тренировки. И она выбрала зал, который был рядом с домом.

- Около года я об этих отношениях своего мужа не знала, - признается бывшая жена Ряскова Ольга Рудковская. - Узнала случайно, когда он забыл телефон. Там в набранных номерах была Катя. Я спросила его: «Что за Катя?» Он очень пренебрежительно так высказался о ней: «Да вообще не обращай внимания, администратор. Хочешь, поехали в клуб, покажу ее!» Он прекрасно знал, что я не буду унижаться и смотреть его администраторов.

Первое время вдова банкира и спортсмен говорили только о тренировках ребенка. Но потом все резко изменилось.

- «Она меня пригласила домой посмотреть, как обустроена комната сына. И так получилось, что я остался», - вспоминает слова Алексея его мать Галина Васильевна. - Мы были с мужем против таких отношений, просили сына: опомнись. А он нам заявлял: «Нет, мама, я не могу. Я должен ей помочь».

К тому времени и супруга Ряскова уже узнала про измену мужа.

- У меня есть аудиозапись, где Леша мне прямым текстом говорит, что ему ее было просто жалко, - разводит руками экс-супруга спортсмена. - Да, у него был роман. Но он говорил: «Я думал - ну посадят ее и посадят. Уедет она на 9 лет». На самом деле ей нужен был просто человек, который бы помог ей оправдаться. К слову, до Леши у нее уже был роман - с силовиком. Он тоже пытался ей помочь. Как говорят, даже продал свою квартиру ради этого. Но ничего так и не смог сделать. И она его бросила, потому что увидела, что у Алексея было больше возможностей помочь. У него было много связей, друзей, знакомых…

Первое время Екатерина и Алексей Рясков выглядели счастливой парой. Фото: СОЦСЕТИ

«Забрал у мамы фен и отнес Сокирской»

Рясков всеми силами пытался освободить Сокирскую, но по суду она получает 9 лет колонии. Блондинку помещают в СИЗО. Но и там Рясков пытается ее всем обеспечить.

- Леша говорил, что не может ее бросить даже в СИЗО, потому что она никому не нужна, - сокрушается мать Алексея. - Поэтому отец Сокирской купил ей в СИЗО холодильник, телевизор, микроволновку. А Леша приехал и забрал у меня фен, сказал, что он нужен Кате. Она там ни в чем не нуждалась, даже косметолог был. Вы посмотрите видео, она там будто не из камеры, а из модельного дома!

- В любом женском СИЗО можно иметь такое, - поясняет адвокат Ряскова Александр Пименов. - Женские изоляторы обязаны быть обеспечены этим. Но правило введено относительно недавно. Поэтому не всегда у изолятора это есть. Вы можете передать бытовую технику своему родственнику. Но начальник СИЗО скажет: «Если я разрешу только вам телевизор или холодильник, скажут, что я получил взятку. Поэтому вы можете оказать СИЗО материальную помощь и передать нам не один телевизор, а 10». Так в этом случае и было.

Алексея Ряскова преграды не останавливали. Апофеозом же всего стало участие в телепрограмме у Малахова. Спортсмен укатил на нее, не предупредив никого.

- Когда он поехал к Малахову, я уже знала о его отношениях на стороне, но мы еще жили вместе, были женаты, - грустно вспоминает бывшая супруга Алексея. - И вдруг выходит передача с титрами - «гражданский муж Пузиковой». Я еще подумала: «А ничего, что он мой законный муж? Что мы живем вместе, у нас ребенок!»

Брак по расчету

Все эти месяцы Алексей метался между семьями.

- У нас идут семейные разборки, он подает на развод. Потом вдруг забирает документы, падает мне в ноги, говорит, что хочет вернуться. И такие качели туда-сюда были постоянно, - рассказывает экс-супруга Ряскова. - Наконец решаем, что все-таки разводимся. Это было еще до ее освобождения. И тут он мне дома еще за две недели до решения суда говорит: «Ее отпустят, там уже все договорились». То есть он мне лично проговорил, что ее откупили. Я говорю: «Да ладно?!» Он отвечает: «Да-да-да!» А потом добавляет: «Я тебя люблю и все же хочу остаться в семье». Но я уже была против.

Сокирскую оправдали спустя две недели после этого разговора. Рясков был на седьмом небе от счастья, а его бывшая супруга недоумевала:

- Он радовался, как спортсмен, который добился результата. Если бы это была великая любовь, он бы мне сказал. А он ее характеризовал так - «вдова банкира, дочь миллионера». Мне было смешно: «А тебе-то что от этого?» В итоге я уже сама позвонила Сокирской: «Ну ты же знала, что он женат, ребенок у него». Она сказала: «Мне все равно, я пойду по головам».

Первое время Рясков и Сокирская пытались строить отношения. Но почти не были вместе. Екатерина жила в квартире своего отца, а Алексей - в доме матери.

По факту ни он, ни она особо в семью не стремились.

- Катя хотела улететь в Америку, - вспоминает мать Ряскова. - Они пришли ко мне, и она мне говорит: «Я решила, что люблю вашего сына и буду с ним». Они мне объяснили, что если у них будет семья, а у него будет лицензия на работу в США, то их туда примут. Сын отослал резюме, ему пришел ответ, что его берут в спортивный клуб. Но они не успели улететь, началась пандемия.

Мать самой Сокирской вспоминает эту свадьбу с отвращением. Она уверена, что Рясков вынудил ее дочь пойти в загс.

- После суда на Катю давили, что теперь-то она обязана выйти за него замуж, - морщится мать Пузиковой. - Но она все же вышла за него. Собрались в кафе-ресторане...

Адвокаты-решалы

Как бы там ни было, а молодожены решили воспользоваться шумихой вокруг себя и стали строить свой бизнес на оправдательном приговоре. Сокирская получила допуск к адвокатской деятельности, а Рясков стал искать ей клиентов.

- Она пыталась заработать имя адвоката-решалы, - делится экс-супруга Ряскова. - Все знали историю Пузиковой, как ее неожиданно оправдали. И думали: «Ага, есть дорожка, есть способ». Многие обращались к Алексею, он переадресовывал на Екатерину. Она брала деньги, Алексей был гарантом, но она вопрос не решала, деньги не возвращала.

Но больших денег в семье не было.

- Леша говорил: «У Кати очень большие амбиции», - вздыхает мать Ряскова. - Она ему обещала родить ребенка, говорила, что ее папа им поможет, будет общий бизнес. В общем, заморочила голову. А ей нужен был спонсор, чтобы содержать ее и ребенка от прежнего супруга.

Вскоре к Ряскову в Самаре накопилось много вопросов. Как говорят его родственники, обманутые клиенты требовали вернуть деньги. Репутация Алексея окончательно испортилась. И пара решила разводиться.

Тем не менее, уже расставшись, супруги решили вместе переехать в Краснодар.

У Кати новый ухажер - офицер МВД

Первой в Краснодар перебралась Сокирская, вслед за ней и Рясков. Бывшие супруги пытались там строить риэлторский бизнес через друзей-спортсменов. Но, как говорят близкие, и там они только влезли в долги. Алексей впал в депрессию, а роковая красотка нашла себе новую любовь.

- У Кати было все безумно хорошо, - вздыхает мать Сокирской. - На тот момент она с новым возлюбленным уже строила себе дом. Мы выезжали вместе с ним и ребенком Кати на отдых. Он все организовал, полностью занялся ее жизнью. А Ряскова это бесило.

Новым возлюбленным Сокирской оказался офицер МВД. Рясков на него жаловался, что тот не дает ему спокойно жить.

- Леша очень сильно нервничал, они его изматывали, - вспоминает первая супруга Алексея.

Давление офицера-ухажера на Ряскова подтверждает и мать Сокирской:

- Его вынудили уехать из Краснодара, потому что прижали там вовсю. Когда он уехал, звонил дочери: «Мне надо с тобой увидеться».

- С него требовали деньги по прежним адвокатским делам Сокирской, - вспоминает бывшая жена Ряскова. - Он хотел с Сокирской встретиться и обговорить, будет ли она отдавать долги. Она сказала: «У меня есть решение». И приехала в Самару.

«Я вам расскажу всю правду»

Перед встречей с Сокирской Алексей Рясков записывает видеопризнание о взятке в 15 миллионов рублей, которую дал за ее оправдание. Дальше события развиваются стремительно. Алексей идет в квартиру к Екатерине. Жестоко убивает ее и скрывается.

- На вторые сутки его задержали. Он сам вышел к людям, - говорит адвокат Ряскова Пименов. - Там деревушка возле заповедника на правом берегу Волги. Он туда переправился на лодке и двое суток там был где-то. А потом появился в одном ботинке и трусах. Без одежды, фактически голый. Его начали спрашивать, но он не мог ничего ответить. Сидел около часа, ждал, пока полиция приедет. Хотя мог скрыться. Полиция его сразу узнала по ориентировке. Сопротивления он не оказывал. У него на руках и ногах были царапины, будто он ползал в лесу. На все вопросы отвечал, что ничего не помнит. Помнил лишь, как был с Сокирской. Потом провал в памяти...

Задержанный после убийства Пузиковой Рясков обещал на суде рассказать всю правду о взятке. Не дали? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На суд Алексея привезли в полувменяемом состоянии. Там он подтвердил, что давал взятку за освобождение Екатерины. И анонсировал долгий рассказ о том, как это было.

- Я решил признаться во взятке, потому что меня мучила совесть, - говорил на суде Рясков. - Я вам скажу одно: Сокирская не тот человек, за кого себя выдавала… Мне все равно, поверят мне или нет, я скажу правду… Мы с ней обсуждали отравление мужа. Она меня не любила. Я нужен был, чтобы помочь ей освободиться. Деньги на ее освобождение предложил нам собрать третий человек - должностное лицо. Я не хотел ее убивать. Я ей дал пощечину. Она схватила нож. Я мог одним движением убить ее рукой. Но взял топор против длинного ножа, которым она махала.

В итоге суд отправил Ряскова в СИЗО, но там решили с ним не связываться.

- Как пояснили сотрудники изолятора, он не держался на ногах, падал. Они не могли его помыть. Оставлять его одного им было страшно. Поэтому в день поступления его сразу отправили в больницу, что бывает очень редко, - признается адвокат Ряскова. - Это мог быть стресс или токсичное отравление.

В больнице Рясков начал приходить в себя. Единственной, кому он успел позвонить, была его бывшая жена.

- Когда его в больнице прокапали, он пришел в себя. То есть что-то в нем было. Он со мной говорил как абсолютно адекватный человек. Признавался, что до этого у него все в голове плыло, - делится с «КП» экс-супруга Ряскова. - Он мне успел рассказать, что они сначала пили чай с Сокирской. Потом у него разболелась голова. Она ему дала две таблетки. И он загрузил это видеопризнание при Сокирской в сеть. Она заистерила, схватилась за нож. Полоснула его по ладони, полоснула по груди. И он схватился за топорик, ударил им Катю. А дальше все как в тумане. Что за таблетки она ему дала?

Устранили, как только заикнулся о взятке?

Обстоятельства смерти Ряскова загадочные и странные.

В больнице он вернулся к спортивным тренировкам и начал выстраивать линию защиты. Успел даже написать письмо матери. Но потом его выводят одного на прогулку в больнице и оставляют без присмотра во внутреннем дворе.

Чуть позже его найдут мертвым.

- Он написал мне в письме: «Мама, я вас всех люблю. Прости, мама, что так все получилось. Но по-другому не вышло. Этот человек отнял у меня жизнь, будущее, ребенка. Она жизнь мою сломала». При этом он пишет, что мы скоро увидимся. Он обещает встречу, получает мою передачу и кончает с собой. Это как так? - недоумевает она.

В самоубийство не верит и мать убитой Сокирской:

- Он бы сам не стал кончать с собой. Это эгоистичный человек и трус. Я не верю. Он 28 раз ударил топором мою дочь, он на ней танцевал. Там буквально голова отделилась. Это как дьявол какой-то. Он упивался ее кровью из-за ревности к ее новому мужчине. Она ведь еще три-четыре часа была жива - именно столько времени он ее убивал!

Экспертиза позже покажет, что наркотического и токсического отравления у Алексея нет. Но следователь в разговоре с родственниками признает, что к тому моменту все уже могло выйти из организма.

По поводу смерти Ряскова следователи возбудили дело о халатности. Они выясняют, как подследственного оставили одного там, где нет видеокамер…

- Что там произошло, мы не знаем, - говорит адвокат Ряскова. - Что послужило причиной того, что за ним не наблюдали? Банальная халатность или злой умысел?

- В наших кругах, адвокатской среде, да и не только все считают, что ему помогли, - говорит адвокат семьи банкира Пузикова Вячеслав Тележинский. - Его убрали, как только он заговорил про дачу взятки. Если предположить, что взятка действительно была, да даже если ее и не было, а он бы начал давать показания и называть фамилии. Представьте, какой бы был скандал: высокие судейские чины оправдали виновную за взятку! В истории России такого еще не было. Повод для подобных рассуждений имеется. Но что случилось на самом деле, неизвестно.

«КП» будет следить за развитием событий.