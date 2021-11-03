В центре Парижа появилась сказочная квартира

Интерьер "Комнаты Гарри Поттера" в Париже. Фото: instagram.com/thewizardsstudio

За пару месяцев до начала коронавирусной пандемии житель французской столицы Лоран Оливье приобрел в 15-ом округе Парижа помещение на первом этаже.

- Здесь когда-то находился магазин, - рассказывает он. – Но я не планировал открывать торговую точку. Ушла пара месяцев на то, чтобы решить, что делать с покупкой.

Помещение размером в 20 кв. м. находится в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. Лоран решил, что необходимо отремонтировать его, превратив в уютную студию, после чего начать сдавать в краткосрочную аренду туристам.

Сначала хозяин хотел выбрать скандинавский стиль – закупить мебель в гипермаркете, покрасить стены в белый цвет, добавить в интерьер деревянных акцентов. Но передумал.

Будучи поклонником историй о юном волшебнике Гарри Поттере, француз решил сотворить из крохотной студии мир Хогвартса – учебного заведения, в котором учились Гарри и его друзья.

- Выкрасить стены и постелить пол было несложно, куда тяжелее оказалось найти предметы из поттерианы, - делится Оливье. – У меня не было разрешения на использование фирменной символики в коммерческих целях. Так что я не мог купить все в официальном магазине, торгующим самыми разными вещами «от Гарри Поттера». Вот и пришлось искать на барахолках и в Интернете что-то похожее – мантии, птичью клетку, очки.

Квартирка получилась хоть и небольшая, но уютная: в ней отдельная кухня, душевая комната, двуспальная кровать.

- Туристам нравится, аналога ей в Париже нет. – хвастается Лоран, взимающий за сутки проживания €110.

В округе немало студий за куда меньшую цену, но жилье «как у Гарри Поттера» забронировано на много месяцев вперед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Немецкая принцесса российского происхождения рискует остаться без замка

Предметом спора стал замок Мариенбург под Ганновером (подробности)