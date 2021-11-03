Пытавшийся спастись от пчелиного роя бразилец прыгнул в реку и был съеден пираньями

Ученые утверждают, что нападение пираний на человека - всё-таки дело редкое. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трагический инцидент произошел на озере штата Минас-Жерайс, расположенного на востоке Бразилии: спасаясь от роя пчел, мужчина прыгнул в воду и утонул. Вскоре его тело, сильно поврежденное пираньями, обнаружили неподалеку от берега.

Трое мужчин ловили рыбу в озере, когда над водой появился рой разъяренных пчел и атаковал их. Пытаясь спастись от укусов, рыбаки прыгнули в воду, и один из них сразу же начал тонуть. К сожалению, мужчинам не удалось спасти товарища.

Отчаявшись найти тело погибшего самостоятельно, друзья вызвали сотрудников экстренной службы. Именно им вскоре и удалось обнаружить утопленника, сообщает BBC.

Когда труп извлекли из воды, оказалось, что лицо погибшего мужчины сильно объедено рыбами. Дальнейшие расспросы местных жителей подтвердили догадку – в озере полно пираний.

Эта ужасная, но довольно нелепая смерть не стала первой: в 2003 году подобным образом погиб американский турист, отправившийся в тур по Амазонке, а в 2017 от пчел в воде пытался скрыться паромщик и тоже был обглодан пираньями.

Вместе с тем, ученые утверждают, что нападение этих небольших стайных хищниц на человека - дело исключительной редкости, и в истории существует всего несколько достоверно подтвержденных подобных случаев.

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